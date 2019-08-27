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В России экстренно госпитализировали звезду 90-х

11:29 27 августа 2019 356
Скорая
Инф. «ФАКТОВ»

Певец Юлиан (Юлиан Васин), популярный в 90-х годах, экстренно госпитализирован в Москве.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Юлиану стало плохо еще вчера.

Юлиан

Близкие артиста несколько раз вызывали ему «скорую» из-за проблем с сердцем.

Позже состояние Юлиана ухудшилось, его госпитализировали и сейчас он находится под круглосуточным наблюдением врачей.

46-летний певец, которой в 90-х был настоящей звездой, недавно женился. Его избранницей стала 53-летняя звезда 90-х — Анастасия. Для Юлиана это первый брак, а вот Анастасия уже шла под венец шесть раз.

Пара дала много интервью, участвовала в модных шоу и рассказывала о любви и будущих детях.

Напомним, что ранее экстренно госпитализировали актера и музыканта Петра Мамонова. Ему понадобилась операция.

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