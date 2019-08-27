Под Одессой убийцу, занимавшегося сексом с трупом девушки, отпустили по «закону Савченко»

Происшествия

На днях в Одесской области суд вынес приговор убийцам, которые занимались сексом с трупом своей жертвы — 22-летней девушки — на пляже «Ветеран» в Овидиопольском районе области. Однако, как сообщили в прокуратуре Одесской области, приговор был обжалован.

«Органами прокуратуры двое мужчин обвинялись в умышленном убийстве девушки по сговору и неоднократном надругательстве над ее телом (п. 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 297 УК Украины)», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что один из фигурантов вышел на свободу в связи со слишком мягким приговором. В частности, суд признал его виновным только в надругательстве над телом и приговорил всего к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы. При этом суд постановил считать срок отбывания наказания с даты пребывания в СИЗО, и фигурант вышел на свободу в соответствии с «законом Савченко».

Прокуратура не согласна с такой позицией суда и подает апелляцию. В частности, будет требовать осуждения обоих участников преступления за совершение умышленного убийства по предварительному сговору с последующим глумлением над телом.

В ведомстве подчеркнули, что максимальное наказание за умышленное убийство — пожизненное заключение.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали об этом жутком случае, который произошел под Одессой в 2016 году. 22-летняя девушка отдыхала со своими знакомыми. В какой-то момент между ними возникла ссора, и мужчины сначала утопили девушку, а затем надругались над трупом и закопали его. В течение пяти дней они возвращались и по очереди занимались сексом с трупом.

«ФАКТЫ» также писали о случае, произошедшем недавно в Харькове. Там подросток жестоко убил 26-летнюю девушку и закопал ее тело в овраге.

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