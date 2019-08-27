- 12:52 В Киеве прибыл советник Трампа: с чем приехал в Украину Джон Болтон
- 12:51 EURACOAL назвал причину включения стоимости доставки угля в формулу «Роттердам +»
- 12:49 Стало известно, кого Зеленский предложит на пост премьера
- 12:46 Как утеплить старую многоэтажку за счет государства
- 12:46 Гороскоп на 27 августа для всех знаков Зодиака
- 12:38 Падение курсов доллара и евро: что происходит с депозитами украинцев
- 12:34 В окружении Анастасии Заворотнюк отреагировали на слухи о страшной болезни
- 12:31 Тина Кароль показала подросшего сына и рассказала о секретах воспитания
- 12:26 Голливудский принц: сыну Анджелины Джоли не удалось смешаться с толпой в первый день учебы в университете
- 12:24 "Укроборонпром" не при чем: НАБУ открыло уголовное дело на Гладковского
- 12:22 Силовики заблокировали работу системы для голосования "Рада", — Парубий
- 12:21 Политузника Эдема Бекирова выпустили из СИЗО в Крыму
Силовики заблокировали работу системы для голосования "Рада", — Парубий
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) заблокировали работу технических служб парламента. Об этом на брифинге сообщил спикер ВР VIII созыва Андрей Парубий.
По его словам, силовики прибыли в Раду после того, как он поручил техническим службам проверить возможность запуска в работу сенсорной кнопки для голосования.
В то же время, заявил Парубий, действия силовиков, которые он назвал «бессмысленными», не смогут сорвать первое заседание Верховной Рады XI созыва, хотя запланированное заседание подготовительной депутатской группы, которое должно было состояться в 12:00 27 августа, перенесли на 18:00.
Спикер отметил, что 23 августа должна была состояться процедура тестирования общей нагрузки системы «Рада», однако за 10 минут до его начала в помещение Верховной Рады «без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, сотрудников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований». Они зашли в серверную Верховной Рады и заблокировали ее работу.
В свою очередь в Государственном бюро расследований сообщили, что центральный аппарат Бюро при поддержке СБУ проводит досудебное расследование по ст. 363 Уголовного кодекса, которое касается возможных нарушений должностными лицами аппарата Верховной Рады правил эксплуатации ЭВМ и автоматизированных систем путем внедрения сенсорной клавиши.
Ранее потенциальный вице-спикер Рады Руслан Стефанчук анонсировал переход на новую систему голосования «Рада-4».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.