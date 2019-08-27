Силовики заблокировали работу системы для голосования "Рада", — Парубий

Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) заблокировали работу технических служб парламента. Об этом на брифинге сообщил спикер ВР VIII созыва Андрей Парубий.

По его словам, силовики прибыли в Раду после того, как он поручил техническим службам проверить возможность запуска в работу сенсорной кнопки для голосования.

В то же время, заявил Парубий, действия силовиков, которые он назвал «бессмысленными», не смогут сорвать первое заседание Верховной Рады XI созыва, хотя запланированное заседание подготовительной депутатской группы, которое должно было состояться в 12:00 27 августа, перенесли на 18:00.

Спикер отметил, что 23 августа должна была состояться процедура тестирования общей нагрузки системы «Рада», однако за 10 минут до его начала в помещение Верховной Рады «без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, сотрудников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований». Они зашли в серверную Верховной Рады и заблокировали ее работу.

В свою очередь в Государственном бюро расследований сообщили, что центральный аппарат Бюро при поддержке СБУ проводит досудебное расследование по ст. 363 Уголовного кодекса, которое касается возможных нарушений должностными лицами аппарата Верховной Рады правил эксплуатации ЭВМ и автоматизированных систем путем внедрения сенсорной клавиши.

Ранее потенциальный вице-спикер Рады Руслан Стефанчук анонсировал переход на новую систему голосования «Рада-4».

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