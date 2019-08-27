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Занимаясь йогой на балконе, девушка полетела вниз головой с шестого этажа и выжила (фото)

23-летняя жительница мексиканского штата Нуэво-Леон Алекса Терразас занималась йогой у себя на балконе перед камерой. Приняв рискованную позу вниз головой, зацепившись ногами за перила, Алекса неожиданно сорвалась и полетела на асфальт с шестого этажа. При падении с 25-метровой высоты Алекса каким-то чудом выжила, хотя и попала в реанимацию с переломами обеих рук и ног, таза и черепа. В общей сложности она сломала 110 костей.

Ей сделали операцию, которая продлилась 11 часов. Сейчас врачи считают, что жизнь девушки уже вне опасности. Хотя скорее всего студентка не сможет ходить в ближайшие три года, так как ее ноги пришлось собирать буквально по кусочкам.

Фотография мексиканки, висящей вниз головой за несколько секунд до несчастного случая, обошла соцсети, став вирусной.

Как сообщает Daily Mail, соседи Алексы говорят, что она неоднократно ранее выполняля опасные трюки на балконе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о случае в Канаде: женщина чудом выжила, прыгнув из самолета с высоты 1,5 километра с нераскрывшимся парашютом.

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