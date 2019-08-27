Пожары каждую ночь, паника и засады с оружием: в селе под Житомиром настоящий переполох (фото)

Происшествия

В селе Кишин, что на Житомирщине, — паника. Едва ли не каждую ночь кто-то устраивает поджоги. И это несмотря на то, что еженощно в засадах сидят до 150 человек с ружьями: дежурят, пытаются поймать поджигателя, но пока безрезультатно. Неизвестный пироман все равно устраивает очередной поджог. Дошло до того, что жители села начинают подозревать друг друга.

— Ясно же, что чужой этого сделать не сможет. Местные ночью все подступы к селу перекрывают. Не может поджигатель прорваться в Кишин, устроить очередной пожар и так же незамеченным уйти. Как пить дать — кто-то из местных! - уверен житель Кишина Максим.

«ФАКТЫ» решили разобраться с тем, что все-таки на самом деле происходит в селе, где отродясь не бывало никаких ЧП. Кишин местные в шутку называют «Тишин» — от слова «тишина», настолько тут всегда было спокойно. И вдруг на тебе — каждую ночь люди в страхе думают, чей сарай подожгут на этот раз.

— У меня есть две версии, кто может устраивать поджоги. Но ни в одной из них я не уверен, — рассказал «ФАКТАМ» житель Кишина Юрий Гайченя. — Версия про то, что поджигатель — какой-нибудь местный маньяк, пироман, вполне может быть и правдивой. Вот только раньше у нас почему-то не было пожаров, а тут — за четыре ночи сразу семь!

Возможно, этими поджогами просто хотят запугать местных жителей, у которых забрали земельные паи и передали их одной агрофирме. Дело в том, что первый поджог произошел как раз на следующую ночь после сборов, где жители села выразили протест против действий объединенной территориальной общины и агрофирмы.

— Каким образом забрали паи у местных жителей? Земля была приватизирована?

— В том-то и дело, что нет. Люди десятилетиями пользовались землей, не спеша оформлять документы. Мол, куда она денется, эта земля? Вот агрофирме и отдали 260 гектаров паев. По Олевскому району у этой агрофирмы в аренде до 2 тысяч гектаров земли. Вы знаете, что делает агрофирма? Они пашут поля, потом подают местным властям документы, что будут сеять кукурузу или что-то еще. Государство на это выделяет деньги. А они ничего не сеют.

Некоторые кишинцы, видя, что так могут остаться без земли, все-таки поспешили оформить приватизацию. И успели. Девять участков по два гектара каждый. Получили на руки документы, вычистили поле, забили колышки — всё как положено, и засеяли травой. И что вы думаете? Несколько дней спустя приехали представители агрофирмы, снесли забитые колышки и передисковали приватизированную землю.

Хозяева паев в шоке. Чуть не плачут. Один говорит: «У меня три коровы. Насеял травы на сено на зиму, а теперь остался ни с чем. Что же мне — коров продавать?» Люди начали возмущаться, инициировали сборы, а на следующую ночь случился первый пожар. Дотла сгорел сарай, где люди хранили сено на зиму. И хорошо, что в доме, что стоял рядом, никто не живет. Могла бы быть беда.

На вторую ночь сгорел следующий сарай. В доме в том дворе бабушка жила, но ее забрали к себе дети. Хата пустая стояла. Но ведь если бы старушка там еще жила, огонь мог бы перекинуться на дом… Она просто не успела бы выбежать.

— Вы в полицию-то звонили?

— Конечно. Но, когда был второй пожар, они не приехали. Просто по телефону спросили, есть ли жертвы.

Юрий Гайченя рассказывает, что в одну из ночей было сразу три пожара. На этот раз загорелся сарай, который очень близко находился возле дома, где жила семья из пяти человек с маленькими детьми:

— Люди уже боялись дома ночевать. Допоздна находились на улице. Все пять человек — члены этой семьи — были во дворе, когда вспыхнул сарай с сеном. Этот сарай очень близко к дому расположен. Слава Богу, что погода была безветренной. И очень хорошо, что кишинцы такие дружные. Тушить пожар прибежали человек сто. Потом уже пожарная машина приехала.

Когда пожарные уехали набирать воду, загорелась трава в поле. Все туда кинулись. Кто мог подумать, что это был отвлекающий маневр? Пока большинство людей были в поле, кто-то поджог еще один сарай.

Короче говоря, в нашем селе какой-то кошмар происходит. У нас много охотников. Почти в каждом доме есть охотничье ружье. Люди по ночам выслеживают поджигателя, а поймать не могут. Один раз увидели мужчину, бегущего к лесу. Хорошо, что стрелять не стали. Один выстрел ночью — и изо всех укрытий началась бы беспорядочная стрельба. Точно без жертв не обошлось бы. Догнали того мужчину, оказался местный. Перебегал с поля на подмогу к ребятам, которые в лесу дежурили.

А один раз жена чуть мужа вилами не заколола. Мужчина, не сказав супруге, где будет дежурить, залез в стог сена. А жена из своего укрытия за обстановкой наблюдает. Вдруг видит — в сене кто-то шевелится. Подумала, что поджигателя обнаружила. Взяла вилы и пошла к стогу. К счастью, мужчина заметил супругу, решительно идущую к нему с вилами наперевес, и успел выскочить.

— Вы думаете, поджигатель кто-то из своих? Сколько километров до ближайшего села?

- До ближайшего — 5 километров.

— Полагаете, кто-то ночью специально идет в Кишин из соседнего села? На машине-то незамеченным не приедешь?

— Вот то-то и оно. Чужой наши кордоны не пройдет. Разве что это очень хорошо обученный человек. Спецназовец какой-нибудь. Так что, скорее всего, местный.

— Как прошла последняя ночь?

— На этот раз у нас в селе дежурила полиция. Потому поджогов не было. Но мы все равно стараемся не терять бдительность. Поджигателя-то не выявили. Полиция уедет, и он снова может взяться за свои пакости.

А меня на днях на допрос вызывали в полицию. Нет, не в качестве свидетеля. Правоохранителей заинтересовало то, что я в социальных сетях написал: если власти не услышат про наши проблемы, будем перекрывать дорогу. А ведь реально мои односельчане уже в Олевск с шинами на митинг собирались.

Первый заместитель Олевской объединенной территориальной общины Александр Николайчук уверен, что поджоги — это борьба между двумя конкурирующими агрофирмами.

— Есть еще одна агрофирма. Думаю, что они нанимают немного неадекватных людей, которые с помощью поджогов запугивают местных. Потому у меня есть много вопросов. Почему после первых двух пожаров не вызывали полицию? Почему на месте поджогов все время первыми оказываются одни и те же люди? (Николайчук назвал фамилии «одних и тех же людей»). Эти нанятые активисты сеют панику, устраивают поджоги, а потом в интернете делают провокационные посты, обвиняя руководство ОТГ и одну из агрофирм, против которой борются. Все, что сейчас происходит в Кишине, — искусственно созданный конфликт, — сказал Александр Николайчук.

«ФАКТЫ» будут следить за развитием событий в Кишине.

Напомним, что десять лет назад под Черниговом в селе Замглай была подобная ситуация. Неизвестный за короткое время поджог 47 (!) сараев с живностью, которая там находилась. Местные жители тоже объединялись, патрулировали территорию, но поймать неуловимого пиромана так и не удалось. Местная гадалка сказала, что кто-то проиграл село Замглай в карты и теперь не остановится, пока не сгорит половина сараев.

«ФАКТЫ» также сообщали о вопиющем случае, произошедшем в начале августа в Киеве. В Днепровском районе мужчина закрыл мать на балконе и поджег квартиру, а сам ушел пить пиво.

А в Запорожье мужчина пытался поджечь припаркованное на стоянке авто и загорелся при этом сам. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную на соседнем здании.

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