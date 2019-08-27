Награду президента УЕФА присудили звездному футболисту, избившему болельщика (фото, видео)

Спорт

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции 53-летний Эрик Кантона стал обладателем «Награды президента УЕФА-2019», ежегодно вручаемой за выдающиеся достижения в футболе, высокий профессионализм и исключительные личные качества. Решение об этом принял лично глава организации словенец Александер Чеферин.

«Эта награда не только признание карьеры великого игрока с уникальным талантом, несравненным игровым стилем и несомненной харизмой. Она также чествует за то, кем вы являетесь и кем стали: человеком, который отказывается от компромиссов, отстаивает свои ценности, высказывает свое мнение и, что еще важнее, вкладывает сердце и душу в поддержку тех вещей, в которые верит», — цитирует Александра Чеферина официальный сайт УЕФА.

Кстати, в историю футбола знаменитый француз вошел не только благодаря своим достижениям на футбольном поле (к примеру, в составе «МЮ» он четыре раза стал чемпионом Англии, дважды выиграл Кубок страны и трижды национальный Суперкубок). Болельщики со стажем точно помнят его скандальную выходку во время гостевого матча премьер-лиги против «Кристал Пэлас» 25 января 1995 года.

В ходе поединка защитник хозяев Ричард Шоу прихватил Эрика за футболку, после чего вспыльчивый француз ударил обидчика ногой. Арбитр немедленно предъявил французу красную карточку. Покидая поле, Кантона поддался на провокацию болельщика «Кристал Пэлас» Мэттью Симмонса. Запрыгнув на трибуны, Кантона сначала ударил фаната ногой в стиле кун-фу, а затем нанес обидчику еще несколько ударов кулаками.

В итоге Эрика за нападение на болельщика приговорили к 120 часам исправительных работ, дисквалифицировали на девять месяцев и оштрафовали на 10 тысяч фунтов стерлингов (кроме того, «Манчестер Юнайтед» дополнительно лишил француза двухнедельной зарплаты).

Еще до окончания карьеры футболиста в 1997 году (правда, в 2005-м он бегал за сборную Франции по пляжному футболу) Эрик Кантона начал сниматься в кино. Его дебютным фильмом стала «Любовь в лугах» (1995 год), где француз исполнил одну из второстепенных ролей. В дальнейшем он стал востребованным актером и продолжил регулярно сниматься в кино (в частности, в картине 1998 года «Елизавета», получившей несколько премий BAFTA). В 2009 году Кантона исполнил роль самого себя в фильме «В поисках Эрика», который был номинирован на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Эрик Кантона в фильме «Елизавета»

В середине 1980-х Кантона женился на Изабель Феррер, родившей Эрику двух детей — Рафаэля (в 1988-м) и Жозефину (в 1995-м). Впоследствии супруги развелись. Вторым браком звездный француз в 2007 году сочетался с актрисой Рашидой Бракни, которая была его партнером в фильме «Обжора». У Эрика и Рашиды двое детей — 9-летний сын Эмир и 5-летняя дочь Сельма.

Знаменитый футболист с супругой Рашидой

Добавим, что в прежние годы престижной награды президента УЕФА удостаивались такие звезды мирового футбола, как Альфредо ди Стефано, сэр Бобби Чарльтон, Эусебиу, Раймон Копа, Йохан Кройфф, Франческо Тотти и Дэвид Бекхэм.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что британский фотограф воссоздал скандальный прыжок Эрика Кантона.

Фото Getty Images



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