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В центре Киева водитель сбил полицейского и сбежал: первые подробности и видео
Во вторник, 27 августа, возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, что на улице Антоновича в Киеве, водитель сбил полицейского и скрылся с места ДТП. Ранее в Днепре задержали водителя, который протащил за авто полицейского, уцепившегося за дверцу машины.
Видео, снятое на месте происшествия в Киеве, в социальные сети выложил «Киев Оперативный». «Только что около ТРЦ OceanPlaza на Антоновича водитель автомобиля Hyundai темно-синего цвета сбил сотрудника полиции, а затем скрылся. Сейчас милиционеру оказывают первую помощь. Водителя ищут», — говорится в комментарии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице полицейские, спешившие на вызов со включенными проблесковыми маячками, попали в ДТП — в их авто врезался Audi, не уступив дорогу автомобилю правоохранителей.
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