Украина

Одиозный пособник оккупантов Александр Ходаковский, бывший командир отряда «Альфа» в Донецком СБУ, возглавивший в 2014 году батальон террористов «Восток», признался в том, что обстреливал Донецк реактивными снарядами. Об этом Ходаковский (который пишет в соцсетях под ником Александр Сергеев) сообщил на своей странице в Facebook, делясь воспоминаниями о захвате боевиками в 2014 году города Ясиноватой (в 25 км от Донецка, оба города до сих пор оккупированы).

«Недавно мы отметили день освобождения Ясиноватой. Мой расчет на то, что если я нанесу артиллерийский удар по местам скопления противника, уже укрепляющегося в городе, после чего выдвину штурмовую группу — противник не сможет оказать существенного сопротивления, оправдался. Впервые с начала этой войны мне пришлось принимать тяжелое решение бомбить собственный город реактивными снарядами», — написал Ходаковский на своей странице в Facebook.

По его мнению, жертв со стороны мирного населения не было и «разрушения были минимальными». Хотя информация человека, изменившего присяге, может быть и недостоверной. Достаточно посмотреть на снимки разрушений. И руин Донецкого аэропорта, в который Ходаковский привел свой отряд боевиков первым.

И разбомбленных домов на окраине Донецка и по всему городу Ясиноватой (на фото в заголовке).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ходаковский участвовал в разгоне Майдана в Киеве. Ярый приверженец идеи «присоединения Донбасса к России». В первые же дни «русской весны» в Донецке, призывал «организованно сдаться превосходящим нас силам условного противника, россияне — это условный противник, мы же единый народ».

Ходаковский в 2014 году сколотил банду «Восток», куда влились как бывшие украинские-силовики предатели, так и оккупанты-наемники, прибывшие в Донецк с оккупированных Россией территорий Северного Кавказа.

Он же контролировал недопуск международных наблюдателей к обломкам сбитого оккупантами над Донбассом в июле 2014 года пассажирского самолета, курируя боевиков, оцепивших место крушения, и откровенно заявляя российским СМИ, что делает это потому, что «это нужно Москве».

Осенью 2014 года Ходаковский возглавил некий «совет безопасности ДНР», но очень вскоре оказался в конфронтации и с ликвидированным главарем донецких боевиков Александром Захарченко, и с «министром МВД ДНР» бывшим украинским милиционером-предателем Алексеем Диким, и со своими кураторами в Москве.

Осенью 2017 года он безуспешно пытался бороться за должность «главы ДНР». Но его кремлевские кураторы его не поддержали. Весной 2018 года Ходаковский покинул пределы ОРДЛО, но после ликвидации главаря «республики» Александра Захарченко вновь напомнил о себе — стал писать в социальных сетях, однако даже не был выпущен из России на оккупированную территорию. В настоящее время находится на оккупированной территории Донетчины, но тщательно скрывает место своего пребывания, сохраняя активность только в социальных сетях, где делится воспоминаниями о своих «подвигах».

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