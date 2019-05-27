Украина

Бывший командир «Альфы» Александр Ходаковский, вместе с боевиками «ДНР», российскими диверсантами и кадыровскими наемниками в мае 2014 года захвативший новый терминал аэропорта Донецка, первым сбежал из ДАПа, когда украинские военные начали освобождать здание.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал участник боев за ДАП — снайпер с позывным «Воха». Он вспомнил, что Ходоковский сотоварищи зашли в новый терминал Донецкого аэропорта в ночь на 26 мая 2014 года. «Александр Ходаковский привел в новый терминал российский диверсионный отряд „Искра“ и батальон кадыровского спецназа „Восток“. Это были наемники с боевым опытом. Я тогда насчитал среди них только одних инструкторов 28 человек», — вспоминает снайпер.

По его словам, Ходаковский обратился к защитникам ДАП с ультиматумом, потребовав сдать аэропорт. Тем временем из Генштаба ВСУ поступил приказ тянуть время. В ответ на ультиматум Ходаковского, у боевиков потребовали предоставить возможность персоналу и пассажирам покинуть терминал. Мол, после этого мы начнем выводить технику и личный состав, что делать никто не собирался. «Выполнить это условия немедленно, не нарушая рабочего графика аэропорта, было невозможно: последний пассажирский гражданский рейс улетал в семь часов утра», — вспоминает снайпер.

По его словам, украинские бойцы начали выбивать боевиков из нового терминала, согнав огнем тех с крыши здания. «Бой, начавшийся „между крышами“, уже распространился на всю территорию аэропорта», — рассказывает «Воха» и добавляет, что боевики вели обстрел украинских воинов гранатами из подствольников автоматов, что на тот момент было российской новинкой.

Снайпер, прикрывавший наших бойцов, которые заходили в новый терминал, вспоминает, что стекла на всех этажах сначала расстреляли из противотанковых гранатометов. Это было сделано для того, чтобы следить за передвижением боевиков. «Увидели, что одним из первых покинул новый терминал… командир батальона „Восток“ Ходаковский», — рассказал «Воха».

Полный текст интервью о боях в ДАПе читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Первый бой в Донецком аэропорту начался с моего выстрела и длился три дня».

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