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В Раде объяснили, почему силовики заблокировали работу системы для голосования
Инициатором возбуждения уголовного производства в связи с возможным вмешательством в работу системы для голосования в Раде был первый заместитель главы Аппарата Рады Владимир Слышинский. Об этом он сам заявил журналистам.
При этом он подчеркнул, что на него оказывали давление по запуску кнопки, в связи с чем он и сообщил в ГБР о том, что ее запуск «может привести к парализации голосования в парламенте».
Также Слышинский сообщил, что после его отказа запускать кнопку, спикер Андрей Парубий и и.о. главы аппарата Петр Боднарь попробовали сделать это самостоятельно.
Тем временем председатель ВР VIII созыва Андрей Парубий уверен, что система голосования в Верховной Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации и ее внедрение зависит только от политической воли нового руководства.
«Сенсорная клавиша работает, аппарат предпринял все необходимые действия, и программное обеспечение, и фактически она сегодня работает. Но уже новое руководство Верховной Рады новой каденции будет принимать решение: будут пользоваться сенсорной клавишей, персональным голосованием или будут пользоваться тем способом, которым пользовалась действующая каденция», — сказал Парубий на брифинге.
Напомним, Парубий возмутился следственными действиями представителей СБУ и НБР в Раде, которые 23 и 27 августа проводили обыски в центре управления системы «Рада» и заблокировали ее работу перед открытием первой сессии Рады IX созыва.
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