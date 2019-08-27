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В Киеве водители устроили драку со стрельбой: детали инцидента
Во вторник, 27 августа, в Соломенском районе Киева конфликт между двумя водителями, не поделившими дорогу, закончился дракой и ранением одного из спорщиков. Ранее подобный случай произошел в Запорожье.
Как сообщают в отделе коммуникаций полиции Киева, в Соломенское управление полиции по линии 102 обратился 45-летний местный житель с заявлением о том, что на Воздухофлотском проспекте в него стрелял неизвестный. Мужчина получил огнестрельные ранения грудной клетки, предплечья и руки.
Потерпевший рассказал, что когда он выезжал со двора дома, ему помешал черный «Мицубиси Лансер». Мужчина вышел из авто сделал замечание второму водителю, а тот в ответ выстрелил в него и уехал.
Правоохранители, изучившие записи камер видеонаблюдения, установили второго участника инцидента. Тот подтвердил, что во время конфликтной ситуации ему пришлось стрелять из пневматического «Флобер», однако его версия отличалась от рассказанного потерпевшим. Второй водитель сообщил, что незнакомец подбежал к машине и начал бить его по спине и голове, что побудило его достать пистолет.
Данное ЧП зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. После вынесения диагноза медиками данному происшествию дадут правовую квалификацию и откроют уголовное производство.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве водитель, вступивший в перебранку с женщиной на пешеходном переходе, застрелил ее собаку и скрылся.
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