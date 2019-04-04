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Происшествия

В центре Запорожья устроили стрельбу: видео с места происшествия

10:57 4 апреля 2019 382
Стрельба в Запорожье
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео с места конфликта, возникшего между двумя водителями. Один из них выстрелил в своего оппонента. Ранее сообщалось, что в Киеве при выезде с Парковой дороги на улицу Грушевского столкнулись три автомобиля: у водителя «Мазератти» нашелся при себе пистолет из котопрого был обстрелян автомобиль «КИА».

Видео от очевидца ЧП в Instagram выложили на аккаунте news zp. Сообщается, что инцидент произошел на улице Украинской. Он возник из-за того, что один из водителей не уступил другому дорогу. В ходе «разборок» один из спорщиков выстрелил другому в область лица и спины.

Как сообщает IP. news, позже ситуацию прокомментировали в пресс-службе областной полиции: «Был составлен админпротокол по ст. 173 КУпАП (Мелкое хулиганство). Стороны не имеют претензий друг к другу. Травматический пистолет изъят».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Павлограде мужчина застрелил из охотничьего ружья своего соседа из-за земельного спора. По предварительной информации, неприязненные отношения между погибшим и задержанным продолжались уже долгое время.


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