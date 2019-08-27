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Испанский военный самолет разбился в море на глазах многочисленных пляжников: момент трагедии попал на видео
В Испании 26 августа около пляжа на песчаной косе Ла-Манга в провинции Мурсия на юго-востоке Испании разбился самолет CASA C-101 испанских ВВС. Пилот Франсиско Марин погиб.
Самолет упал на мелководье, глубина в районе падения не превышает четырех метров. Ведутся работы по извлечению и доставке самолета на берег, пишет La Sexta.
Множество отдыхающих стали свидетелями этой авиакатастрофы. В социальных сетях опубликованы видеозаписи, на которых запечатлен момент падения самолета.
Как писали «ФАКТЫ», в апреле в Японии также разбился военный самолет. 10 апреля министр обороны Японии Такеши Ивайя сообщил о гибели новейшего истребителя F-35. Обломки самолета обнаружили спустя сутки, после того как он пропал с экранов радаров.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!