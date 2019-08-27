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«Иловайск 2014. Батальон «Донбасс» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат выходят восемь новых фильмов. Премьерой недели безусловно является военная драма «Иловайск 2014. Батальон «Донбасс», снятая отечественными кинематографистами. Поклонники Моники Беллуччи смогут увидеть знаменитую актрису в малобюджетном австралийском фильме «Некромант». Ужастик «Синяя бездна 2» стал кинодебютом для дочерей звезд Голливуда Сильвестра Сталлоне и Джейми Фокса. Николас Кейдж тряхнул стариной в триллере «Расплата».

«Иловайск 2014. Батальон «Донбасс»

(12+, Украина, B&H Film Distribution, военная драма)

Автором сценария картины является украинский журналист и писатель Михаил Брыных. Более двух лет он изучал многочисленные материалы, посвященные боям за Иловайск, включая рассказы ветеранов АТО. В основу сценария положены реальные истории.

Главным героем фильма является командир штурмовой группы батальона «Донбасс» Тарас Костанчук с позывным «Бишут». Он получил тяжелое ранение. Тарас укрылся в одной из брошенных квартир. Местные жители знают, где он прячется и помогают раненому. «Бишута» разыскивает комендант города, российский офицер Рунков. Для него эта война — личное дело. Он хочет отомстить. Рунков приказывает развесить по всему городу объявления о поиске раненого…

В фильме снялись 100 профессиональных актеров и 20 бойцов «Донбасса». Съемки проходили в Киеве, в Черниговской и Кировоградской областях. Премьерный показ киноленты приурочен к пятой годовщине произошедшей в Иловайске трагедии.

«Плюс один»

(16+, США, RLJE Films, романтическая комедия)

Лето традиционно является сезоном свадеб. Людей словно охватывает какая-то лихорадка. Бен и Элис — убежденные противники брака и, одновременно, старые знакомые. Понимая, что летом их опять ждет огромное количество приглашений на свадьбы, они заключают договор. На всех этих торжествах будут появляться вместе как пара…

Сняли фильм Джефф Чан и Эндрю Ример. Они же выступили в качестве сценаристов и продюсеров. Премьера картины состоялась на кинофестивале Трибека в Нью-Йорке в апреле 2019 года. Главные роли сыграли Майя Эрксине (сериал «Без обязательств»), Джек Куэйд («Голодные игры») и Эд Бигли-младший (сериал «Лучше звоните Солу»). В США «Плюс один» был показан в кинотеатрах ограниченным количеством копий. Правообладатель принял решение выпустить фильм на DVD, а также на стриминговом сервисе Hulu.

«Тачка на миллион»

(16+, США — Великобритания, Universal Pictures, драма)

Фильм рассказывает о Джоне Делореане, известном американском автомобильном конструкторе и инженере. Авторов интересовала история создания знаменитого автомобиля DeLorean DMC-12, который стал культовым благодаря кинотрилогии «Назад в будущее». Режиссер Ник Хэмм («Убить Боно») смешал в картине реальных персонажей с вымышленными.

Делореан (его играет актер Ли Пейс, «Капитан Марвел») знакомится с супружеской парой, которая поселилась с ним по соседству. Джим и Эллен кажутся ему очень приятными и милыми людьми. Джон не подозревает, что его новый друг является тайным информатором ФБР…

Роль Джима исполнил популярный актер Джейсон Судейкис («Несносные боссы»). Его жену сыграла Джуди Грир («Человек-муравей»). Фильм подвергся резкой критике со стороны родственников Делореана. Им не понравилось, каким Хэмм показал Джона. Также они обвинили режиссера в извращении исторических фактов. Автомобиль DeLorean DMC-12 для съемок предоставил клуб Puerto Rico DeLorean. Когда его представители увидели фильм, они официально заявили, что сожалеют о своей причастности к съемкам.

«Мой ангел»

(16+, США — Австралия, Lionsgate, триллер)

Главная героиня фильма семь лет назад пережила трагедию — у нее умерла новорожденная дочь. Женщина не может смириться с потерей ребенка. Ее разум не выдерживает такого потрясения. И она решает, что дочь жива…

Сняла фильм австралийский режиссер Ким Фаррант («Чужая страна»). Главные роли исполнили шведская актриса Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона»), австралийская актриса Ивонн Страховски (сериалы «Правосудие Декстера» и «Рассказ служанки»), британский актер Люк Эванс («Форсаж 8»). Мировая премьера фильма состоялась 14 августа в рамках Международного кинофестиваля в Мельбурне.

«Некромант»

(16+, Австралия, Guerilla Films, фантастическая комедия, ужасы)

Главный герой фильма неожиданно узнает, что является членом тайной секты, которая выслеживает и уничтожает демонов в интернете.

Фильм снял австралийский режиссер Кия Роуч-Тернер («Лесной змей»). Ему удалось уговорить сняться в своей картине звезду мирового уровня, итальянскую актрису Монику Беллуччи («007: Спектр»). Главную мужскую роль сыграл австралийский актер Бен О’Тул («По соображениям совести»).

«Песнь дьявола»

(16+, Ирландия, IFC Films, фильм ужасов)

Героиня фильма лишилась единственного сына. Мальчика убили подростки, увлекавшиеся черной магией. Женщина переезжает в глухое место в Уэльсе и начинает изучать книгу святой магии Абрамелина. Она задумала совершить сложный ритуал, который якобы поможет ей связаться с душой сына, и уговаривает помочь ей в этом оккультиста. Тот соглашается. Но каждый из них скрывает свои истинные цели…

Фильм стал дебютом в полнометражном кино ирландского режиссера Лиама Гевина. До сих пор он снимал короткометражные картины. «Песнь дьявола» была показана в июле 2016 года на кинофестивале в Голуэйе, Ирландия.

«Расплата»

(16+, США, RLJE Films, триллер)

Бывший наемный убийца, работавший на преступный синдикат, выходит из тюрьмы, куда попал 22 года назад. Он знает, что его подставили боссы, и полон решимости предъявить им личный счет. Неожиданно в планы героя вмешивается доселе незнакомое ему чувство — любовь к родному сыну…

Главную роль исполнил известный актер Николас Кейдж («Крейсер»). Также в фильме сыграли актеры Бенджамин Брэтт («Мисс Конгениальность»), Ян Трейси (сериал «Мотель Бейтсов»), Ноа ле Грос («Волки»). Снял картину режиссер Шон Ку («Хороший мальчик»). В США «Расплата» получила негативные отзывы. Критики разругали в пух и прах сам фильм, но отметили при этом прекрасную игру Кейджа.

«Синяя бездна 2»

(16+, США — Великобритания, Entertainment Studios, фильм ужасов, бюджет — 12 миллионов долларов)

Фильм является продолжением картины «Синяя бездна», которая вышла в прокат в 2017 году и собрала 62,6 миллиона долларов при мизерном для Голливуда бюджете в размере 5,3 миллиона долларов. Первую часть снял британский режиссер Йоханнес Робертс. Главные роли исполнили популярные голливудские актрисы Мэнди Мур («Спеши любить») и Клер Холт (сериал «Дневники вампира»). Они сыграли сестер, которые оказались в клетке под водой среди больших белых акул.

Успех фильма подстегнул Робертса снять продолжение. В сиквеле девушек стало больше — четыре подруги решили самостоятельно изучить затонувший город и оказались на территории, которую считают своей белые акулы…

Главные роли исполнили дочь Сильвестра Сталлоне Систин, канадская актриса Софи Нелисс («Хроники любви»), дочь актера Джейми Фокса Коринн и американская актриса Бриэнн Тью (главная роль в сериале «Легкая как перышко»). Для дочерей Сталлоне и Фокса фильм является дебютом в кино. В американском прокате картина «Синяя бездна 2» появилась 16 августа и собрала на данный момент 16,4 миллиона долларов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.



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