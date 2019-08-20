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«Полина и тайна киностудии» с Жаном Рено, Джамалой и Вирастюком и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат выходят шесть новых фильмов, в том числе фэнтези для семейного просмотра, снятое совместно отечественными, французскими и бельгийскими кинематографистами — «Полина и тайна киностудии». Поклонники Джерарда Батлера и Моргана Фримена смогут увидеть актеров в боевике «Падение ангела». Еще одна картина для семейного просмотра — американский анимационный фильм «UglyDolls. Куклы с характером», в котором звучат десятки хитов в исполнении известных музыкантов. Любителей документального кино, возможно, заинтересует лента «Вайнштейн».

«Полина и тайна киностудии»

(6+, Украина — Франция — Бельгия, Kinorob и Wild Tribe Films, фэнтези, бюджет — 2,2 миллиона долларов)

Фильм снял французский режиссер и актер Олиас Барко («Убей меня, пожалуйста»). Основные съемки проходили в 2015 году в Киеве на киностудии Film.ua. В них принимали участие звезды французского кино Жан Рено, Виржини Ледуайен, Эдуар Бер. Роль 11-летней Полины исполнила Полина Печененко. В картине также снялись Джамала и Василий Вирастюк.

Выход фильма в прокат дважды переносился. Сначала планировалось, что зрители увидят «Полину» в мае 2017 года. Затем премьеру перенесли на июнь 2019 года. Наконец стало известно, что она выйдет 22 августа. Фильм снимался на французском языке. Для отечественного проката был сделан украинский дубляж.

Главная героиня — Полина — не знает, кто ее родители и что с ними случилось. Тетя и двоюродный брат, с которыми она живет, задумали избавиться от девочки, чтобы присвоить ее наследство. Полина вынуждена спасаться бегством. У нее есть время до полуночи, чтобы спастись и узнать правду о своей семье.

«UglyDolls. Куклы с характером»

(6+, США — Канада — Китай, STX Entertainment, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 53 миллиона долларов)

Мультфильм снят по мотивам рассказа известного режиссера и сценариста Роберта Родригеса. Он же стал одним из продюсеров. Режиссером выступил американец Келли Эсбери, ранее работавший на знаменитой студии DreamWorks. Он снял знаменитые анимационные ленты «Спирит: Душа прерий» и «Шрек 2». Позже Эсбери сделал еще два популярных проекта — «Гномео и Джульетта» и «Смурфики: Затерянная деревня».

Главные герои «Кукол с характером» — плюшевые игрушки популярной на Западе компании UglyDolls. Она и выступила спонсором этой веселой музыкальной комедии. В оригинальной англоязычной версии роли озвучивали популярные исполнители Келли Кларксон, Блейк Шелтон, Ник Джонас, Бебе Рекса, Питбуль и другие. В американском прокате картина появилась в мае и собрала 27,5 миллиона долларов. Теперь создатели мультфильма надеются на показы в Европе и Китае.

«Падение ангела»

(16+, США, Lionsgate, боевик, бюджет — 80 миллионов долларов)

Поклонники Джерарда Батлера ликуют! Популярный актер вновь сыграл полюбившегося миллионам зрителей в разных странах агента Секретной службы США Майка Бэннинга. Впервы этот персонаж появился в фильме «Падение Олимпа», который вышел в прокат в марте 2013 года. Это был боевик о том, как бравый агент Бэннинг вопреки всему спас президента США от международных террористов. При затратах 70 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 170,3 миллиона долларов. Роль президента исполнил известный актер Аарон Экхарт. Вице-президента США сыграл обладатель премии «Оскар» Морган Фримен.

В 2016 году появился фильм «Падение Лондона». Действие перенесли из Вашингтона в столицу Великобритании. Основной актерский состав остался без изменений. Бюджет картины составил 60 миллионов долларов, а сборы оказались еще выше, чем у первой части — 205,8 миллиона долларов.

Третью часть снял американский режиссер Рик Роман Во, известный по фильму «Стукач» с Дуэйном Джонсоном. Главные роли исполнили Батлер и Фримен. К ним присоединились популярные актеры Ник Нолти («Паркер»), Пайпер Перабо («Петля времени»), Джада Пинкетт Смит («Очень плохие мамочки»). Фильм является прямым продолжением «Падения Лондона». Бэннинга обвиняют в покушении на президента. Ему предстоит доказать свою невиновность и найти настоящих заговорщиков.

«Игра в прятки»

(16+, США, Walt Disney, триллер, черная комедия)

Ночь после свадьбы для главной героини фильма превращается в кошмар. Она думала, что вышла замуж за респектабельного и богатого человека. Богатство у него действительно есть, но еще есть родственники, которые устраивают странные и опасные игры…

Фильм снял режиссерский дуэт Мэттью Беттинелли и Тайлер Жиллетт. Они уже работали вместе над фильмом ужасов «Пришествие Дьявола». Главные роли в картине исполнили Самара Уивинг (мини-сериал «Пикник у Висячей скалы»), Адам Броуди («Шазам!»), Энди Макдауэлл («День сурка», «Четыре свадьбы и одни похороны»).

«Маленькое красное платье»

(16+, Великобритания, А24, ужасы, мистика, комедия)

Об этом фильме много говорят и пишут на Западе. Снял картину британский режиссер и сценарист Питер Стрикленд. Он относится к так называемым независимым кинематографистам, которые практически не сотрудничают с крупными студиями. В центре фильма — красное платье, которое перед праздником продается с большими скидками в магазине. Его примеряют разные женщины, и с каждой из них после этого происходит странная история.

В фильме снялись Гвендолин Кристи (сериал «Игра престолов»), Кэролайн Катц (сериал «Доктор Мартин»), Мэрианн Жан-Батист (сериал «Возвращение домой»).

«Вайнштейн»

(16+, Великобритания, Lightbox, документальный фильм)

В оригинале фильм называется «Неприкасаемый». Это история скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого десятки женщин обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.

Сняла картину Урсула Макфарлейн. По сути, это несколько интервью с теми, кто рискнул публично выступить против могущественного Вайнштейна: актрисы Розанна Аркетт, Пас де ла Уэрта, Эрика Розенбаум.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ, на прошлой неделе в украинский прокат вышли три новых фильма, в том числе нашумевшая картина Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».



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