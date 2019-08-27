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Политика

Парубий подписал новый Избирательный кодекс (фото)

15:58 27 августа 2019 121
Парубий
Инф. «ФАКТОВ»

Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал новый Избирательный кодекс Украины.

«Председатель профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь — подписать закон. И я безотлагательно подписал Избирательный кодекс. Спасибо каждому народному депутату, который проголосовал за Избирательный кодекс!», — написал Парубий в Twitter.

Напомним, Верховная Рада приняла Избирательный кодекс 11 июля 2019 года. За принятие документа во втором чтении и в целом проголосовали 230 народных депутатов.
Новый избирательный кодекс предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение избирательной системы на местных выборах. Он вступит в силу с 2023 года.

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