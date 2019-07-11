Рада приняла новый Избирательный кодекс

Украина

В четверг, 11 июля, Верховная Рада Украины, собравшаяся на внеочередное заседание, таки утвердила новый Избирательный кодекс.

За принятие документа во втором чтении и в целом проголосовали 230 народных депутатов. Восемь голосовали против, девять — воздержались.

В течение обсуждения проекта документа парламентарии рассмотрели 4568 правок.

Новый избирательный кодекс предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение избирательной системы на местных выборах. Он вступит в силу с 2023 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проект Избирательного кодекса предусматривал проведение выборов в парламент по региональным открытым спискам.

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