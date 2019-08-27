24.98 / 25.25 27.63 / 28.05
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Парубий сказал, когда подпишет Избирательный кодекс

13:02 27 августа 2019 73
Депутаты приветствовали принятие Кодекса
Инф. «ФАКТОВ»

Спикер Верховной рады Андрей Парубий анонсировал подписание закона об избирательном кодексе «в ближайшие часы». По его словам на брифинге в ВР, глава Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич подписал закон во вторник, 27 августа. Напомним, Андрей Парубий выразил протест в связи со следственными действиями силовиков в Раде.

«Во время брифинга председатель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич подписал избирательный кодекс и передал мне. Это значит, что в течение часа-двух мной будет подписан избирательный кодекс», — сказал Парубий.

При этом он выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский также подпишет закон.

«Сейчас открыты все пути для подписания. Я очень рассчитываю, что президент Украины его подпишет», — заявил Парубий.

Читайте также: Чем запомнилась Верховная Рада VIII созыва (фото, видео)

Рада приняла Избирательный кодекс 11 июля 2019 года. За принятие документа во втором чтении и в целом проголосовали 230 народных депутатов.

Новый избирательный кодекс предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение избирательной системы на местных выборах. Он вступит в силу с 2023 года.

Через несколько дней после принятия Кодекса Парубий заявил, что подпишет документ в 10-дневный срок.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер