Парубий сказал, когда подпишет Избирательный кодекс

Политика

Спикер Верховной рады Андрей Парубий анонсировал подписание закона об избирательном кодексе «в ближайшие часы». По его словам на брифинге в ВР, глава Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич подписал закон во вторник, 27 августа. Напомним, Андрей Парубий выразил протест в связи со следственными действиями силовиков в Раде.

«Во время брифинга председатель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич подписал избирательный кодекс и передал мне. Это значит, что в течение часа-двух мной будет подписан избирательный кодекс», — сказал Парубий.

При этом он выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский также подпишет закон.

«Сейчас открыты все пути для подписания. Я очень рассчитываю, что президент Украины его подпишет», — заявил Парубий.

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Рада приняла Избирательный кодекс 11 июля 2019 года. За принятие документа во втором чтении и в целом проголосовали 230 народных депутатов.

Новый избирательный кодекс предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение избирательной системы на местных выборах. Он вступит в силу с 2023 года.

Через несколько дней после принятия Кодекса Парубий заявил, что подпишет документ в 10-дневный срок.

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