Facebook заблокировал страницу основателя международного волонтерского сообщества InformNapalm

Украина

Международная социальная сеть Facebook заблокировала на 3 суток возможность публиковать сообщения основателю международного волонтерского сообщества InformNapalm Роману Бурко. Об этом говорится в сообщении сообщества.

«Точная причина блокировки неизвестна и не указывается в сообщениях от Facebook. Но блокирование произошло после того, как Роман последовательно информировал в постах и тегал страницы новостных изданий с требованием изменить некорректные данные в их публикациях со ссылкой на источник статьи на „Радио Свобода“. Он добился исправления в большинстве изданий информации о якобы „опровержении“ данных сообщества относительно занижения обстрелов в отчетах пресс-центра ООС», — говорится в сообшении.

Но могут быть и другие причины, например, недавно Роман критиковал заместителя министра информационной политики Украины за клевету против сообщества, после чего чиновник удалил сообщение с собственного Telegram-канала. Это также может быть причиной блокировок.

«Кроме того некоторых известных блогеров в Facebook также сегодня заблокировали без объяснения причин. Возможно, это превентивные действия чиновников, которым не нравятся критические посты», — говорится в сообщении сообщества.

Как писали «ФАКТЫ», ранее сооснователь Facebook Крис Хьюз призвал американские власти лишить Марка Цукерберга монопольных позиций на рынке. Он предложил вывести популярное приложение для обмена фотографиями Instagram и мессенджер WhatsApp из-под контроля Facebook.

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