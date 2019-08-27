Ореховый Спас 2019: как отмечать праздник и о чем говорят приметы

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После Медового Спаса, а за ним и Яблочного, православные и грекокатолики 29 августа отмечают Третий Спас — Ореховый. По церковному календарю он называется Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.

После Медового Спаса, а за ним и Яблочного, православные и грекокатолики 29 августа отмечают Третий Спас — Ореховый. По церковному календарю он называется Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.

История праздника

Как повествует древнее предание, когда Христос проповедовал в Иудее, среди людей распространялась слава о чудесах, которые он творил. Прослышав о многочисленных исцелениях и приняв Христа как Сына Божьего, властитель месопотамского города Эдессы по имени Авгарь Ухама, болевший проказой, неизлечимой обычными врачебными средствами, послал в Иудею своего живописца Ананию (Ханнана), вручив ему послание Христу с просьбой об исцелении и предложением крова и убежища от преследователей. В случае отказа придворный должен был хотя бы написать портрет Спасителя.

В Иерусалиме Анании не удалось пробиться к Иисусу через огромную толпу окружавших его людей, как не удалось и написать портрет Спасителя — все попытки художника рассмотреть издали и воспроизвести Божественный лик были неудачными. Христос заметил его старания и, узнав, в чем дело, пообещал прислать в Эдессу одного из своих учеников, чтобы помочь Авгарю победить страшную болезнь. Затем Иисус попросил принести ему плат (убрус), омыл свое лицо водой, вытер его убрусом — и на нем чудесным образом отразился лик Спасителя. Святой Убрус (плат с нерукотворным изображением лика Иисуса Христа) был доставлен в Эдессу вместе с указаниями Иисуса о том, что нужно сделать, чтобы исцелиться.

Авгаря предупредили, что изображение на убрусе даст только частичное исцеление. Полная же победа над болезнью будет одержана, когда в Эдессу придет один из учеников Христа. Так и случилось. Царь, у которого на теле кое-где еще оставались следы проказы, полностью избавился от болезни с помощью нерукотворного образа Спасителя. Уже после Вознесения Христова апостол Фома отправил в Эдессу Фаддея — одного из 70 учеников Иисуса. Фаддей не только помог Авгарю победить болезнь и крестил его, но и познакомил жителей Эдессы с учением Христа. В результате многие из них стали христианами.

Исцелившись и приняв крещение, Авгарь написал на Нерукотворном Образе слова: «Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится» и приказал поместить натянутую на доски из негниющего дерева икону над главными воротами города, чтобы всякий входящий мог поклониться святому образу. Икона прославилась многими чудесами. Так продолжалось до прихода к власти Авгарева правнука-идолопоклонника, который начал насаждать в Эдессе языческую веру. Тогда местный епископ, получив откровение, ночью замуровал нишу, в которой находился Образ. Это было сделано так искусно, что место хранения иконы абсолютно не было видно. И со временем о нем и вовсе забыли.

А в 545 году во время осады Эдессы персидским царем Хосроем I (Хозроем I) епископу Евлавию было видение Божьей Матери, которая сообщила, где искать святыню. Образ был цел и невредим. Более того, на каменной плите, закрывавшей нишу, обнаружился еще один образ Спасителя, чудесным образом повторивший лик, запечатленный на Святом Убрусе. После того как найденную икону пронесли крестным ходом под городскими стенами, персы отступили.

В 944 году при греческом императоре Константине VII Порфирогенете (Багрянородном) образ был выкуплен у правителя Эдессы за огромные по тем временам деньги (за икону были отданы 12 000 сребреников и 200 пленных сарацин) и перенесен в Константинополь. 15 августа 944 года Нерукотворный Образ доставили для чествования и поклонения во Влахернский храм, затем перенесли в храм Фарос, а 16 августа — в Константинопольский храм Премудрости Божьей. Затем святыня вновь была перенесена в Фарос. В честь этих событий установили праздник, который ежегодно стали отмечать 16 августа (по старому стилю).

К сожалению, со временем Святой Убрус был утерян. Согласно самой распространенной версии, в 1204 году из Фароса его похитили крестоносцы, разграбившие Константинополь. Святыню вроде бы отправили на корабле в Венецию, но во время шторма судно затонуло в Мраморном море.

Почему Ореховый Спас

К 29 августа, празднику, называемому в народе Третий Спас (первый — Медовый Спас отметили 14 августа, второй — Яблочный — 19 августа), или Спас на полотне, дозревали лесные орехи и начинался их сбор. Именно поэтому праздник называют еще и Ореховым.

Приметы

Учитывая народные верования, ходить в лес собирать орехи надо обязательно под защитой оберега — велика вероятность столкнуться в чаще с нечистой силой.

Первый сорванный в этом сезоне орех надо обязательно попробовать. Есть такая примета: недозрелый орех — к новостям, горький — предрекает тяжелый год, сладкий обещает удачу.

А еще люди знали: если уродилось много орехов, в следующем году можно ожидать богатого урожая зерновых.

Что принято делать и что запрещено

В Ореховый Спас принято заготавливать банные веники с обязательным добавлением ветки лещины — считается, что такой веник обладает целительными свойствами.

Называют этот Спас еще и Хлебным, так как к этому дню заканчивалась уборка зерновых, а к праздничному столу наши предки традиционно пекли хлеб и пироги из муки нового урожая с различной начинкой. Кое-где существовал обычай последний кусочек первого освященного в церкви хлеба, завернутый в полотняную тряпочку, класть за образа, чтобы в доме всегда был достаток.

Кроме того, на праздничный стол подавали мед, яблоки, сладкие булочки, рулетики и обязательно — орехи. Принято было угощать этими вкусностями сирот, бедняков, больных и бездомных. И никак нельзя было отказывать нуждающимся людям в посильной помощи.

А еще в этот праздник принято дарить друг другу полотняные полотенца.

В этот день именины празднуют: Александр, Аким, Анна, Герасим, Демид, Константин, Лавр, Лаврентий, Никодим, Нил, Степан и Яков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 28 августа православные и грекокатолики, закончив двухнедельный строгий пост, отмечают Успение Пресвятой Богородицы.

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