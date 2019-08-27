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В Белой Церкви мужчины 16 часов били и насиловали похищенную женщину: детали жуткого преступления
В Киевской области двое мужчин похитили и изнасиловали женщину. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киевской области.
«Ночью, около 3 часов, двое неизвестных мужчин на остановке общественного транспорта в Белой Церкви, силой затолкали ее в автомобиль и увезли в одну из квартир многоквартирного дома», — говорится в сообщении.
Там злоумышленники удерживали 51-летнюю женщину почти 16 часов. За это время они запретили ей покидать помещение. Нанося ей удары по всему телу, сломали два ребра, завладели мобильным телефоном и деньгами. Когда женщина уже не могла сопротивляться, мужчины по очереди насиловали свою пленницу.
«Около 19 часов воспользовавшись тем, что насильники заснули и за ней никто не наблюдает, потерпевшая надела одежду одного из мужчин и убежала», — говорится в сообщении.
Работники полиции установили и задержали злодеев. Ими оказались жители Белоцерковского района 35 и 37-летнего возраста. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.
При проведении неотложного обыска по месту временного проживания злоумышленников полицейские изъяли квитанцию о получении займа в местном ломбарде под залог похищенного мобильного телефона и одежду потерпевшей.
По данному факту возбуждено три уголовных производства по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст. 187 (разбой) и ч.3 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Полицейские обратились с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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