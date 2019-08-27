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Происшествия

Пытался изнасиловать 9-летнюю девочку: в Полтаве едва не устроили самосуд над подозреваемым

15:59 27 августа 2019 473
Изнасилование
Инф. «ФАКТОВ»

В Полтаве патрульные 26 августа задержали мужчину, который, вероятно, намеревался изнасиловать 9 — летнего ребенка. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Полтавской области.

«Выяснилось, неизвестный мужчина силой затащил в кусты девочку, которая гуляла во дворе, и начал снимать с нее одежду. К счастью, это заметили прохожие, которые выхватили ребенка из рук нарушителя и вызвали полицию», — говорится в сообщении.

Инспекторам, которые прибыли на место происшествия на улице Сортировочной, даже пришлось спасать мужчину от возмущенной толпы.

«Патрульные задержали предполагаемого преступника и доставили его в отдел полиции, где с ним будут работать следователи», — сообщили в полиции.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Ровно полиция задержала подозреваемого в целой серии изнасилований, первое из которых произошло в городе еще в 2013 году. В настоящее время 30-летнему мужчине инкриминируют совершение шести аналогичных преступлений.

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