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Пытался изнасиловать 9-летнюю девочку: в Полтаве едва не устроили самосуд над подозреваемым
В Полтаве патрульные 26 августа задержали мужчину, который, вероятно, намеревался изнасиловать 9 — летнего ребенка. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Полтавской области.
«Выяснилось, неизвестный мужчина силой затащил в кусты девочку, которая гуляла во дворе, и начал снимать с нее одежду. К счастью, это заметили прохожие, которые выхватили ребенка из рук нарушителя и вызвали полицию», — говорится в сообщении.
Инспекторам, которые прибыли на место происшествия на улице Сортировочной, даже пришлось спасать мужчину от возмущенной толпы.
«Патрульные задержали предполагаемого преступника и доставили его в отдел полиции, где с ним будут работать следователи», — сообщили в полиции.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Ровно полиция задержала подозреваемого в целой серии изнасилований, первое из которых произошло в городе еще в 2013 году. В настоящее время 30-летнему мужчине инкриминируют совершение шести аналогичных преступлений.
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