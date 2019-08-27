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Происшествия

Хотел прыгнуть под поезд: в Мариуполе патрульные спасли парня от суицида (видео)

18:27 27 августа 2019 66
Самоубийство
Инф. «ФАКТОВ»

В Мариуполе Донецкой области патрульные помешали мужчине спрыгнуть с моста. Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Донецкой области.

«Полицейские заметили растерянного молодого человека. Патрульный Роман Николенко начал разговаривать с парнем, после чего мужчина согласился перелезть обратно за перила при поддержке инспекторов. Свой поступок 23-летний гражданин пояснил семейными трудностями с женой, которые он захотел решить спрыгнув под поезд», — говорится в сообщении.

Чтобы помочь парню, патрульные вызвали на место медиков и капеллана управления патрульной полиции в Донецкой области.

Как писали «ФАКТЫ», в июле в Кременчуге Полтавской области 27-летняя кременчужанка пыталась покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с моста.

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