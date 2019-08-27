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На центральной улице Киева до 1 сентября частично перекрыли движение
На улице Грушевского в центре Киева временно ограничили движение транспорта. На переходе к памятнику Валерию Лобановскому обустраивают так называемый островок безопасности. Эту работу «Киевавтодор» обещает закончить к 1 сентября.
Напомним, на улице Пушкинской в центре сейчас ремонтируют дорогу, движение транспорта ограничено.
Что касается островков безопасности, то участки с ограничительными столбиками ранее уже появились на площади Победы, площади Льва Толстого, в районе Бессарабской и Почтовой площадей, на тротуаре возле офиса на улице Хмельницкого и в других местах. Впрочем, «герои парковки» не раз были замечены и там.
В ночь на среду, 28 августа (с 00:30 до 04:30), из-за ремонта контактной сети на улице Хоткевича закрывается движение трамваев №№ 28,33.
Последние отправления:
- № 28 от станции метро «Лесная» в 22:48, 22:53, от улицы Милославской — в 23:37, 23:42;
- № 33 — от ДВРЗ в 22:38, 22:51, от улицы С. Лифаря в 23:33, 23:50.
В начале осени обещают завершить ремонт пяти станций Борщаговской линии скоростного трамвая: «Гната Юры», «Гарматная» (НАУ), «Проспект Победы», «Полевая» и «Политехническая». Скоростным трамваем ежедневно пользовались более 150 тысяч человек. На период ремонта вместо трамваев №№ 1 и 3 временно пустили автобусы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за ремонта Борщаговского путепровода (возле платформы «Борщаговка») движение троллейбуса № 27К закрыто до 30 сентября (ориентировочно). Автомобили пустят по обновленной части дороги только в в конце года, а весной 2020-го начнут ремонтировать противоположную часть трассы.
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