Происшествия

В Киеве наглые воровки ограбили иностранца и напали на полицейских (фото)

В Киеве 27 августа несколько воровок ограбили иностранца на железнодорожном вокзале. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киева.

Так, пострадавший иностранец обратился за помощью к правоохранителям. Те тут же задержали грабительниц, но в руки правоохранителей воровки без боя сдаваться не собирались.

«Одна из женщин достала газовый баллончик и распылили его в лицо полицейскому. Врачи „скорой“ оказали правоохранителю медицинскую помощь», — рассказали в ведомстве.

Правонарушительниц доставили в отделение полиции. Известно, что напавшая — 36-летняя жительница Закарпатской области, ранее уже была уличена в карманных кражах. В ее банду входили еще трое женщин — 1992, 1997 и 1999 годов рождения.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киеве в магазине в районе метро «Осокорки» произошла кража мобильного телефона. Женщину с ребенком нагло обворовала воровка.

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