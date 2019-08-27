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В Киеве наглые воровки ограбили иностранца и напали на полицейских (фото)
В Киеве 27 августа несколько воровок ограбили иностранца на железнодорожном вокзале. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киева.
Так, пострадавший иностранец обратился за помощью к правоохранителям. Те тут же задержали грабительниц, но в руки правоохранителей воровки без боя сдаваться не собирались.
«Одна из женщин достала газовый баллончик и распылили его в лицо полицейскому. Врачи „скорой“ оказали правоохранителю медицинскую помощь», — рассказали в ведомстве.
Правонарушительниц доставили в отделение полиции. Известно, что напавшая — 36-летняя жительница Закарпатской области, ранее уже была уличена в карманных кражах. В ее банду входили еще трое женщин — 1992, 1997 и 1999 годов рождения.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киеве в магазине в районе метро «Осокорки» произошла кража мобильного телефона. Женщину с ребенком нагло обворовала воровка.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!