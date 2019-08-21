В киевском магазине нагло обокрали женщину с ребенком: воровку сняла камера наблюдения (видео)

Происшествия

Во вторник, 20 августа, в Киеве в магазине в районе метро «Осокорки» произошла кража мобильного телефона. Пострадавшей оказалась молодая мама с ребенком. Ранее телефон украли на Поздняках у посетительницы кофейни.

Видео из магазинчика на Осокорках опубликовал ресурс «Киев Оперативный» в Facebook.

На ролике хорошо виден момент, когда женщина расплачивается за воду детям, а в это время у нее из коляски воровка забирает телефон.

В сети жалеют молодую маму, но обращают внимание на то, что коляску с малышем она оставляет далеко от прилавка. В таком случае можно потерять не только телефон, но и ребенка. Некоторые подписчики считают, что фото воровки нужно увеличить и распространить по городу.

«Жалко девушку, но она так далеко оставила коляску, что и малыша могли вытянуть и не увидела б!»

«Будьте предельно внимательны… Мы хозяева своей жизни … Берегите себя, и мы сами в ответе за свои вещи».

«Мамашка как будто не из мира сего: позади себя и дитё и все майно! Сейчас ворья развелось, а люди сами им „помогают“ своей невнимательностью. Увы и ах».

«Девушка явно заметила пропажу телефона, пока воровка была еще в магазине. Эх, если бы сразу попросила бы кого-то позвонить».

«Морду увеличить и на всех столбах развесить».

Между тем, есть и другие примеры.

«Живём в Киеве, оставляла коляску с вещами и продуктами во дворе, сами шли гулять в парк, это 10 минут ходьбы от нашей площадки, никогда ничего не украли. Еще долгое время жили в Ялте, мобильный телефон оставляла на подстилке, даже неприкрытый, он всегда ждал меня на своём месте. К счастью, не все люди воры, есть и много порядочных, на них вся надежда и доверие!», — пишет Юлианна Лазаренко.

Подобные кражи, к сожалению, очень часты в Киеве, особенно из сумок молодых мам, которые неосторожно оставляют их на ручке коляски.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как на рынке Запорожья наказали женщину, уличенную в воровстве.

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