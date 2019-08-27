- 21:36 Под Одессой найден повешенным 25-летний офицер полиции
- 21:27 На заправке под Винницей мужчина ранил из оружия двух человек: в полиции показали фото подозреваемого
- 21:04 В Киеве утром 28 августа перекроют движение на Воздухофлотском проспекте
- 21:03 Где смотреть онлайн «Аякс» — АПОЕЛ: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 20:52 Названы руководители комитетов Рады: полный список
- 20:30 Трагедия в Донецке: из-за ошибки врачей умер ребенок, его мать повесилась
- 20:27 «Гульчатай, прикрой личико»: сеть ужаснуло фото нового памятника «зеленому человечку» в Крыму
- 20:17 Стиляга: Ирина Билык удивила ультрамодным нарядом
- 20:11 Девятая жертва пожара в одесском отеле «Токио Стар» до сих пор не опознана
- 20:09 Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака
- 20:00 В аэропорту «Киев» задержали топ-чиновницу времен Януковича
- 19:55 В Киеве наглые воровки ограбили иностранца и напали на полицейских
На заправке под Винницей мужчина ранил из оружия двух человек: в полиции показали фото подозреваемого
Под Винницей 24 августа около 13.20 на автозаправке в селе Зарванцы во время конфликта между тремя лицами один из жителей Винницы совершил выстрелы из неустановленного оружия, в результате чего были ранены двое мужчин. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Винницкой области.
«С места происшествия правонарушитель скрылся на автомобиле Mersedes G500. По имеющейся информации, разыскиваемый вооружен», — говорится в сообщении.
В полиции просят всех, кто обладает информацией о местонахождении данного мужчины сообщить по телефону 102.
Сообщается также, что преступника зовут Бондарчук Валерий Анатольевич. Он 1986 года рождения.
Как писали «ФАКТЫ», 27 августа в Киеве конфликт между двумя водителями, не поделившими дорогу, закончился дракой и ранением одного из спорщиков.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!