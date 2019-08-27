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Происшествия

На заправке под Винницей мужчина ранил из оружия двух человек: в полиции показали фото подозреваемого

21:27 27 августа 2019 123
Стрельба
Инф. «ФАКТОВ»

Под Винницей 24 августа около 13.20 на автозаправке в селе Зарванцы во время конфликта между тремя лицами один из жителей Винницы совершил выстрелы из неустановленного оружия, в результате чего были ранены двое мужчин. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Винницкой области.

«С места происшествия правонарушитель скрылся на автомобиле Mersedes G500. По имеющейся информации, разыскиваемый вооружен», — говорится в сообщении.

В полиции просят всех, кто обладает информацией о местонахождении данного мужчины сообщить по телефону 102.

Сообщается также, что преступника зовут Бондарчук Валерий Анатольевич. Он 1986 года рождения.

Как писали «ФАКТЫ», 27 августа в Киеве конфликт между двумя водителями, не поделившими дорогу, закончился дракой и ранением одного из спорщиков.

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