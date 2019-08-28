Магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь сбил велосипедиста (видео)

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Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь стал участником ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом пишет 78.ru.

По информации издания, Друзь ехал за рулем автомобиля Volkswagen Polo и сбил велосипедиста. При этом магистр отказался подробно комментировать произошедшее.

«Да, а в чем вопрос? Ничего не произошло, все хорошо, все пляшут и поют», — заявил он.

В свою очередь, велосипедист также не стал подавать заявление в полицию. По информации издания, пострадавшим оказался журналист из Петербурга Дмитрий Акимов. Он также не стал давать комментарии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что Друзь пытался подкупить его. По словам Бера, магистр «Что? Где? Когда?» хотел обманом получить главный приз — три миллиона рублей. Для этого он предложил Беру выдать ему все вопросы викторины в обмен на долю в выигрыше. В свою очередь, Друзь заявил, что инициатором аферы был Бер, который сам предложил сделку с вопросами за деньги, которые эрудит должен был заплатить ему с выигрыша в 3 млн рублей. Тогда компании-производители двух передач отстранили от участия обоих фигурантов инцидента. Первый канал поддержал их решение.

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