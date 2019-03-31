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Скандал на «Что? Где? Когда?»: Александр Друзь ушел на пенсию
Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь отправился на пенсию и с головой ушел в писательскую деятельность. Об этом он заявил российским СМИ.
«Я уже все сказал по этому поводу. Лучше расскажу вам анекдот. Мессия приходит на Землю. К нему подходят журналисты и задают вопрос: «А это ваш первый приход?» А он им отвечает: «Без комментариев», — сказал Друзь.
По его словам, сейчас он активно занимается писательской деятельностью и за последний год выпустил две книги.
«Я уже вышел из бизнеса. Отправился на пенсию и теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь. А еще книжки пишу. За последний год выпустил две книги — детскую и краеведческую — путеводитель по Санкт-Петербургу», — рассказал он.
Как писали «ФАКТЫ», в феврале в России разгорелся скандал с подкупом, в центре которого оказались председатель Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер
Российские массмедиа тогда сообщали, что Друзя отстранили от участия в передаче «Что? Где? Когда?», а Илью Бера — от работы над программой «Кто хочет стать миллионером?» на неопределенный срок.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..