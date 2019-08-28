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«Нужна результативность»: в Кремле сделали новое заявление о встрече Путина с Зеленским
Идею проведения саммита «нормандской четверки» поддерживают все участники, но эксперты должны определить его результативность. Такое заявление сделал в эфире одного из телеканалов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очень активно идет разговор о возобновлении работы „нормандского формата“ на высшем уровне. Эту идею поддерживают все — и Берлин, и Париж, и президент Зеленский, и президент Путин. Нужна результативность», — сказал он.
По его словам, сначала эксперты должны определить результативность предстоящего саммита, после чего будет приниматься решение о его проведении.
Впрочем, никаких объяснений, что как можно определить «результативность» саммита еще до его проведения, Песков не предоставил.
Напомним, что в «нормандский формат» по урегулированию конфликта на Донбассе входят Германия, Россия, Украина и Франция. В опубликованном Елисейским дворцом 26 августа заявлении глав государств и правительств стран «группы семи» отмечалось, что «Франция и Германия организуют саммит в нормандском формате в ближайшие недели с тем, чтобы добиться конкретных результатов».
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила стремление в скором времени провести саммит «нормандской четверки» для урегулирования украинской ситуации. «Мы получили поддержку продолжения украинского процесса и реализации минских договоренностей. Работа над подготовкой, очевидно, приведет к скорой встрече „нормандского формата“ на уровне руководителей — президента Путина, президента Зеленского, президента Макрона и меня», — сказала Меркель журналистам по итогам саммита G7 в Биаррице.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проведение встречи в «нормандском формате» в сентябре. По его словам, она пройдет на уровне глав государств. По словам Макрона, во время саммита G7 он провел переговоры с Зеленским, который подтвердил свою готовность прибыть на встречу.
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