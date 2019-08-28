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Происшествия

Переполох в Северодонецке: люди жалуются на стойкий запах аммиака на улице

1:25 28 августа 2019 49
Северодонецк
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Североднецке Луганской области на одном из предприятий произошел выброс аммиака. Об этом в группе «ЛХС 1934 Северодонецк» в Facebookнаписала главный специалист отдела по социально-гуманитарным вопросам и ВПО Северодонецкого городского совета Вера Попсуй.

По ее словам, из-за отсутствия ветра облако зависло над городом, поэтому жителям лучше закрыть окна и не выходить из помещения.

Информацию Попсуй подтверждают и другие пользователи соцсетей.

При этом некоторые граждане возмущаются тем, что местные власти не информируют горожан об опасности.

Также в сетях люди обмениваются информацией о том, что следует предпринимать в случае выброса аммиака.

Многие надеются, что ситуация с возможной утечкой аммиака станет более понятной к утру.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре прошлого года близкая к критической ситуация наблюдалась в Одессе из-за пожара на маслозаводе в Новых Билярах, невдалеке от города Южный. К счастью, пламя удалось локализовать, избежав утечке вредных веществ, в том числе и аммиака.

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