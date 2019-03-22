В Северодонецке массово отравились школьники: детали ЧП

Происшествия

В Северодонецке (Луганская область) к медикам массово обратились ученики 7 класса местной школы. Подростков госпитализировали с подозрением на отравление неизвестным веществом. Ранее сообщалось, что в городе Нетишин Хмельницкой области в одной из школ неизвестные распылили перцовый газ — четверо учеников обратились в больницу.

Как сообщила руководитель областной полиции Татьяна Погукай, школьники жаловались на слабость, тошноту и головную боль. «В дежурную часть полиции Северодонецка поступило сообщение врача о том, что в учебном заведении 14 детей нуждаются в медицинской помощи. На место происшествия вместе с медиками немедленно прибыли правоохранители, которые установили, что на уроке ученики почувствовали запах „химического происхождения“. Чтобы проветрить помещение, учитель открыла окна. После третьего урока ученики стали обращаться за помощью к медработнику школы», — сообщила она в социальных сетях.

Правоохранители установили, что вероятный источник резкого запаха — разлитый растворитель. Дети проходят медицинское обследование, им оказана необходимая помощь, угроз жизни нет. А полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в школе села Первомайское Витовского района Николаевской области ученик 11-го класса принес баллончик с перечным газом и распылил его возле туалета. В районную больницу с жалобами на плохое самочувствие, жгучую боль в глазах и дыхательных путях обратились 19 учеников и один взрослый работник школы.

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