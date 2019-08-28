Опять двойников перепутали: сеть насмешило свежее фото Путина

Мир

В сети показали фото президента России Владимира Путина, сделанное во время его встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Фото опубликовал политолог Алексей Голобуцкий.

«Путин на встрече с Эрдоганом. Опять двойники „махнулись НЕ глядя“ — и с Путина штаны сползают?))», — написал он.

В сети активно обсуждают фото.

«Такое впечатление, что штаны вот-вот сползут», — написал один из пользователей.

«Что за ракурс? Фотограф как-будто в ногах ползал, аки пес смердящий…» — добавил второй.

Как писали «ФАКТЫ», ранее пользователи соцсетей заметили, что в поездках у Путина часто меняется размер одежды. То костюмы сидят как влитые, то странным образом «расширяются». Все эти трансформации косвенно подтверждают версии о многочисленных двойниках российского лидера.

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