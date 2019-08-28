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Стив Джобс «жив и скрывается»: в Египте заметили человека поразительного похожего на основателя Apple (фото)
Сеть взорвало фото, размещенное на платформе Reddit одним из пользователей. Снимок был сделан в столице Египта Каире. На нем запечатлен сидящий за столиком кафе человек, поразительно похожий на основателя корпорации Apple Стива Джобса, который в 2011 году скончался от рака поджелудочной железы в возрасте 56 лет. Это сразу же вызвало слухи о том, что знаменитый бизнесмен и изобретатель инсценировал свою смерть и на самом деле просто скрывается от публики.
«Это было бы вполне в его духе», — считают многие комментаторы. Они подметили идентичность не только внешности, но и манер двойника — в частности, как он поглаживает подбородок. Этот был один из любимых жестов Джобса, биологический отец, которого, к слову был арабом — выходцем из Сирии. Человек сидит босиком. Стив, как отмечают сторонники «теории заговора», тоже часто обходился без обуви.
Однако скептики требовали фотографии таинственного незнакомца, сделанные в других ракурсах. Они утверждали, что двойники известных людей встречаются не так уж редко. И что вряд ли Джобс ушел в подполье вместе с кролем рок-н-ролла Элвисом Пресли, которого также периодически видят «живым» — то тут, то там.
Ранее «ФАКТЫ» писали о «двойнике» Нади Дорофеевой Линой Лахав, опубликовавшей сексуальное фото.
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