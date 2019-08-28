Путинские военные избили семью с ребенком на пляже в Крыму (видео)

Происшествия

В оккупированном Крыму 25 августа на пляже «Омега» в Севастополе, на пешеходной аллее, ведущей к морю оккупанты избили семью с ребенком.

Так, по пешеходной зоне двигалась тонированная BMW, принуждая отдыхающих прижиматься к обочине. Одна из гулявших по аллее семей — мужчина и женщина с маленьким ребенком — уступили дорогу, по мнению водителя, не слишком расторопно. Из-за чего двое крепких молодчиков кавказкой внешности выскочили из машины и принялись оскорблять пешеходов. Отец семейства в ответ сделал замечание, что они едут по пешеходной зоне. И получил несколько сильных ударов в лицо.

Мужчины также ударили женщину, а ребенка — отбросили в сторону, из-за чего он сильно заплакал. Вокруг тут же образовалась толпа, несколько мужчин пытались утихомирить нападавших, но безрезультатно. Даже прибытие полиции не остудило пыл: они продолжали выкрикивать нецензурные ругательства, сообщают российские СМИ.

Севастополь



Мужчина, женщина и их ребёнок были избиты бородачами, которые решили проехать на своей машине по прибрежной пешеходной зоне

Возмущённые свидетели блокировали машину

К бородачам приехала такая же подмога…

Оказалось, что это военнослужащие Министерства Обороны РФ pic.twitter.com/pTRbbXtoJi — Шаден (@ShadenFM) August 28, 2019

Скоро на место прибыли несколько десятков «бородачей», которые окружили толпу и стали давить на людей, вынуждая разойтись. По информации источников, близких к правоохранительным органам, напавшие на людей кавказцы являются военнослужащими Черноморского флота. Гражданская полиция уже передала их военной, расследованием занялась военная прокуратура.

Как писали «ФАКТЫ», нападения оккупантов не единственная напасть, которая может подстерегать жителей оккупированного Крыма. Так, недавно в Керчи странный червь напал на 36-летнего московского туриста. Во время неспешной прогулки по парку на мужчину свалилось странное существо, напоминающее червя с зубами.

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