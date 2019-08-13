Туристов в Крыму атакуют странные черви, — СМИ

Мир

В оккупированной Керчи странный червь напал на 36-летнего московского туриста. Во время неспешной прогулки по парку на мужчину свалилось странное существо, напоминающее червя с зубами, пишет «Главред».

Дерзкий мутант пытался влезть в ухо москвичу, но вовремя среагировала жена, которая схватила червя за хвост и отбросила в траву.

После этого предполагаемый мутант быстро скрылся в неизвестном направлении.

Также стало известно, что перед этим житель Феодосии стал свидетелем устрашающей картины — странные черви присосались к мосту. Очевидец сделал снимок и отправил его московскому уфологу.

К слову, снимок из Феодосии показали жертве нападения в Керчи. Оказалось, что черви-мутанты из Феодосии похожи на червя-людоеда, который напал на москвича в Керчи.

Уфологи убеждены, что черви-людоеды появились в Крыму с «планеты смерти» Нибиру. Но вначале они бухнули в Черное море. Добавим, что на своем жаргоне уфологи назвали этих червей «космическими жрунами».

К слову, несколько дней назад над Балаклавой и Севастополем пролетел рой светящихся шаров. Уфологи предположили, что это были посадочные капсулы с загадочной Планеты X, на которых черви-людоеды, они же «космические жруны» выбросились в море.

Эксперты в области изучения космоса говорят, что данный вид пришельцев пытается влезть через ухо в мозг жертвы, чтобы подчинить тело себе. Когда червь попадают внутрь головы, убеждены уфологи, он начинает контролировать все нейроны. Проще говоря, человек или крупное животное становится живым зомби.

Примечательно, что крымские биологи тоже изучили фотографии из Феодосии. И вот они говорят, что черви на мосту вполне могут быть неизвестным науке видом мутировавших анемонов. В связи с тем, что под мостом протекает река, то вполне вероятно, что в какой-то момент уровень воды мог подняться и «подвезти» организм к мостовой балке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Крыму обнаружено шестиметровое «лысое» существо, похожее на слизня или громадного червя.

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