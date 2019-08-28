Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы: известны возможные соперники «Динамо» и «Александрии»

Спорт

В пятницу, 30 августа, в Монако (в 14:00) состоится жеребьевка группового турнира Лиги Европы, по итогам которой 48 клубов распределят на 12 групп по четыре команды в каждой. В частности, своих оппонентов узнают прекратившее борьбу за Лигу чемпионов киевское «Динамо» и впервые пробившаяся в основную сетку турнира «Александрия», которая будет проводить домашние встречи во Львове («Мариуполь» и «Заря» выбыли в квалификации).

Кроме того, будет названо имя лучшего футболиста Лиги Европы прошлого сезона по версии УЕФА (претендентов трое — бельгиец Эден Азар, француз Оливье Жиру и серб Лука Йович).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию церемонии в конгресс-центре «Гримальди Форум», за которой вы сможете следить в этой новости.

«Динамо» — в первой «корзине», «Александрия» — в четвертой

По итогам состоявшихся в четверг, 29 августа, ответных встреч раунда плей-офф определились все команды, пробившиеся в основную сетку турнира. Высокий клубный коэффициент УЕФА позволил «Динамо» находится при жеребьевке в первой «корзине», «Александрия» оказалась в четвертой.

Поскольку жребий на этой стадии Лиги Европы разводит команды из одной страны и коллективы из Украины и России, «Динамо» и «Александрия» точно не сыграют друг с другом, а также с «Краснодаром» и ЦСКА (и, понятное дело, с клубами из свое «корзины»).

«Корзина» 1

«Севилья» (Испания)

«Арсенал» (Англия)

«Порту» (Португалия)

«Рома» (Италия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Динамо» (Украина)

«Бешикташ» (Турция)

«Базель» (Швейцария)

«Спортинг» (Португалия)

ЦСКА (Россия)

«Вольфсбург» (Германия)

«Лацио» (Италия)

«Корзина» 2

ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды)

«Краснодар» (Россия)

«Селтик» (Шотландия)

«Копенгаген» (Дания)

«Брага» (Португалия)

«Гент» (Бельгия)

«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия)

«Янг Бойз» (Швейцария)

«Астана» (Казахстан)

«Лудогорец» (Болгария)

АПОЕЛ (Кипр)

«Айнтрахт» (Германия)

«Корзина» 3

«Сент-Этьенн» (Франция)

«Карабах» (Азербайджан)

«Фейеноорд» (Нидерланды)

«Хетафе» (Испания)

«Эспаньол» (Испания)

«Мальме» (Швеция)

«Партизан» (Сербия)

«Стандард» (Бельгия)

«Вулверхэмптон» (Англия)

«Ренн» (Франция)

«Русенборг» (Норвегия)

«Истанбул Башакшехир» (Турция)

«Корзина» 4

АЗ (Нидерланды)

«Витория Гимарайнш» (Португалия)

«Трабзонспор» (Турция)

«Александрия» (Украина)

«Дюделандж» (Люксембург)

ЛАСК (Австрия)

«Вольфсбергер» (Австрия)

«Лугано» (Швейцария)

«Слован» (Словакия)

«Рейнджерс» (Шотландия)

«Клуж» (Румыния)

«Ференцварош» (Венгрия)

Календарь матчей

Каждый клуб проведет на групповой стадии шесть поединков (по три дома и в гостях). В плей-офф Лиги Европы из каждого квартета выйдут по две лучшие команды.

1-й тур

19 сентября

2-й тур

3 октября

3-й тур

24 октября

4-й тур

7 ноября

5-й тур

28 ноября

6-й тур

12 декабря

«Динамо» стартует в Лиге Европы под руководством нового тренера — 56-летнего Алексея Михайличенко

Призовые от УЕФА

Каждый из 48 клубов-участников группового турнира Лиги Европы получит 2,92 млн евро. Каждая победа в группе принесет команде 570 тысяч евро, ничья — 190 тысяч. Неиспользованные средства (190 тыс. с каждой ничьей) перераспределят между командами в пропорциональной зависимости от количества побед.

Клуб, выигравший группу, получит 1 млн евро, а команда, занявшая второе место, — 500 тысяч. Выход в 1/16 финала принесет 500 тысяч евро, в 1/8 финала — 1,1 млн, в ¼ финала — 1,5 млн, в полуфинал — 2,4 млн, в финал — 4,5 млн. Победитель решающего матча турнира получит еще 4 млн в евровалюте.

Кроме того, в прошлом сезоне был введен рейтинг, учитывающий выступления команд за последние 10 лет. Сумма в 84 млн евро разбита на доли коэффициентов по 71,43 тыс. евро каждая. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит в качестве бонуса одну долю (71,43 тыс.), а с наивысшей — 48 долей (3,42 млн.).

Финал — в Гданьске

Решающий поединок Лиги Европы-2019/2020 примет 44-тысячный польский стадион «Гданьск», являющийся домашней ареной «Лехии».

Арена, построенная за 200 млн долларов к Евро-2012, принимала четыре встречи европейского первенства и несколько товарищеских поединков сборной Польши.

Стадион расположен в пригороде Гданьска Летнице. Внешняя отделка арены состоит из 18 тысяч пластин, символизирующих янтарь, который традиционно добывают на берегах Балтийского моря.

Кубок Лиги Европы весит 15 кг

У кубка, вручаемого за победу в Лиге Европы, нет ручек, а еще он самый тяжелый клубный трофей Европы. Серебряная чаша весом 15 килограммов имеет высоту 65 см, ширину 33 см и глубину 23 см сантиметра. Трофей в виде серебряного кубка на постаменте из желтого мрамора был разработан и изготовлен в миланской мастерской Бертони.

Главный трофей Лиги Европы изготовлен из серебра

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» не смогло обыграть аутсайдера в дебютном поединке Алексея Михайличенко.

Фото Getty Images, uefa.com

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