- 13:06 В Киеве детям без прививок разрешат посещать школу
- 12:59 Бывший муж Ани Лорак похвастался, что дарит цветы новой возлюбленной
- 12:53 В Киеве одному полицейскому разбили голову, а другому — сломали ногу
- 12:52 Задержание Раисы Богатыревой: что известно о деятельности топ-чиновницы времен Януковича
- 12:35 В Киеве до 30 августа можно бесплатно пройти медицинское экспресс-обследование (адреса пунктов)
- 12:25 Скандал на "Танцях з зірками": конкурс Влада Ямы вызвал волну возмущения
- 12:19 Где смотреть онлайн Ломаченко – Кэмпбелл: расписание трансляций объединительного боя
- 12:16 В Закарпатье в ДТП попал рейсовый автобус: много пострадавших
- 12:15 Где смотреть онлайн «Заря» — «Эспаньол»: расписание трансляций поединка Лиги Европы
- 12:14 На химзаводе в Северодонецке произошло опасное ЧП: что об этом известно
- 12:13 Очередная провокация: Россия пытается сорвать испытания украинского ракетного вооружения
- 11:59 Раздобрел на "гуманитарке": главарь "ДНР" Пушилин очень поправился
Самое крупное в мире захоронение жертв ритуальных убийств: в Перу нашли останки 227 детей (фото)
На северном побережье Перу, близ городка Уанчако, археологи обнаружили самое крупное из всех известных в мире захоронение детей — жертв ритуальных убийств. Найдены останки 227 детей в возрасте от четырех до 14 лет, которые были одновременно принесены в жертву жрецами чиму — высокоразвитой доколумбовой культуры, существовавшей примерно с 1250 по 1470-е годы, после чего чиму были покорены инками.
Как сообщает Daily Mail, предполагается, что таким образом жрецы желали умилостивить богов, чтобы те послали хорошую погоду. Есть доказательства, что в то время в регионе наблюдались сильные наводнения, вызванные природным феноменом Эль Ниньо — колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающая влияние на климат. Так, в 2017 году спровоцированные Эль Ниньо наводнения и оползни разрушили тысячи домов и унесли жизни 162 человек.
Ранее примерно в том же районе уже находили несколько массовых захоронений детей.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в затонувшем египетском городе Гераклионе археологи обнаружили руины древнего храма.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.