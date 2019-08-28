Самое крупное в мире захоронение жертв ритуальных убийств: в Перу нашли останки 227 детей (фото)

Мир

На северном побережье Перу, близ городка Уанчако, археологи обнаружили самое крупное из всех известных в мире захоронение детей — жертв ритуальных убийств. Найдены останки 227 детей в возрасте от четырех до 14 лет, которые были одновременно принесены в жертву жрецами чиму — высокоразвитой доколумбовой культуры, существовавшей примерно с 1250 по 1470-е годы, после чего чиму были покорены инками.

Как сообщает Daily Mail, предполагается, что таким образом жрецы желали умилостивить богов, чтобы те послали хорошую погоду. Есть доказательства, что в то время в регионе наблюдались сильные наводнения, вызванные природным феноменом Эль Ниньо — колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающая влияние на климат. Так, в 2017 году спровоцированные Эль Ниньо наводнения и оползни разрушили тысячи домов и унесли жизни 162 человек.

Ранее примерно в том же районе уже находили несколько массовых захоронений детей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в затонувшем египетском городе Гераклионе археологи обнаружили руины древнего храма.



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