28 августа 2019

В Испании проводятся сотни самых невообразимых фестивалей и праздников. Десятки раз путешествуя по этой замечательной стране, традиции которой мне кажутся во многом созвучными с украинскими традициями, я успел побывать на самых разных местных праздниках, включая знаменитую корриду на Майорке, конкурс фейерверков, а Барселоне и праздник цветов в Валенсии. Но вот чего так и не смог ни понять, ни принять, так это гонки разъяренных быков по улицам Памплоны и Битву томатов на центральной площади в Буньоле.

Кстати, именно сегодня в этом маленьком городке на востоке Испании, ровно в 11:00, по сигналу выпущенной перед ратушей петарды, и начнётся это вселенское сумасшествие, именуемое Битвой томатов или Томатиной. Можете представить 40 тысяч (!) обезумевших людей, которым одну за другой подвозят машины с десятками тонн спелых помидоров и перед которыми стоит лишь одна задача — запустить овощным снарядом в ближнего своего, невзирая на пол, возраст, положение в обществе и дороговизну одежды…

Кстати, однажды, в 1957 году, городской муниципалитет по требованию целого ряда местных уважаемых граждан, подвергшихся атаке участников томатного безумства, вынужден был праздник отменить. Но когда через два года в городе были устроены пышные многотысячные похороны одинокого помидора, уложенного в красивый гроб, за которым шла процессия возмущённых этим запретом горожан, городские власти решили давнюю традицию все-таки возродить.

И теперь ежегодно в последнюю среду августа со всей Испании и из-за рубежа в Буньол съезжаются тысячи людей, желающих поучаствовать в Битве томатов, в которой, кстати, за все годы её проведения не было зафиксировано ни одного пострадавшего. А все потому, что никому не позволено нарушать строго установленные правила: нельзя бросаться ничем, кроме помидоров (да и то предварительно раздавленных перед броском — во избежание травмирования потенциальной мишени); запрещено рвать одежду друг на друге и нельзя мешать движению грузовиков с помидорами, постоянно подвозимыми для поддержания ожесточенного сражения.

Впрочем, многие считают, что самое интересное в этом празднике начинается… после его окончания, когда по улицам города текут достаточно бурные реки из помидорного месива, а участники массового побоища отправляются дружно купаться в специальных бассейнах, доверху наполненных… томатным соком!

Ну, у богатых стран, знаете ли, свои причуды. А мы в день их томатных страстей давайте не забудем поздравить наших сегодняшних именинников, традиционно пожелав им добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.