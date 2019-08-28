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- 12:13 Очередная провокация: Россия пытается сорвать испытания украинского ракетного вооружения
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Очередная провокация: Россия пытается сорвать испытания украинского ракетного вооружения
На юге Одесской области, районе курорта Лебедевка, 30 и 31 августа запланированы испытания украинского ракетного вооружения. На полигоне будут испытаны ракетные комплексы «Нептун» и Ольха". В связи с этим украинские военные предупреждают об ограничении доступа в 10-километровую зону в районе Лебедевки. Об этом сообщает «Украинский милитарный портал».
«Согласно уведомлениям NOTAM A2762 / 19 и A2761 / 19 в предстоящие пятницу и субботу (30 и 31 августа 2019 года) пройдут ракетные пуски на юге Одесской области. В это время будет ограничен доступ к мысам Калфа, Ледники и 1−10 км морской косы от населенного пункта Лебедевка. Именно на этом полигоне осуществляются испытания ракетных комплексов ЖК-360МЦ «Нептун» и «Ольха», — говорится в сообщении.
Со ссылкой на соответствующие извещения NOTAM (Notice to Airmen) и морское предписание 352/19 отмечается, что Россия готовит провокацию, чтобы усложнить проведение очередного этапа испытаний украинских ракетных комплексов.
В то же время с 29 по 31 августа Россия морским предписанием 352/19 намерена перекрыть прилегающий к закрытому воздушному пространству (району пуска) солидный квадрат в море. Россия мотивирует тем, что район будет опасен для мореплавания 29, 30 и 31 августа с 03:00 до 20:00.
Подобным образом Россия уже чинила преграды во время международных учений Sea Breeze 2019, когда перед стартом морских маневров перекрыла одну из запланированных для морских стрельб локаций в Черном море.
В отличие от предыдущей провокации, сейчас в Черном море перекрыт район вместе с рекомендованными путями для гражданского судоходства. Однако планы по испытанию украинских ракетных комплексов остаются без изменений.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в июле 2019 года Россия устроила настоящую блокаду Черного моря, практически перекрыв международные судоходные пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украину.
Отметим, что Украина, на полигонах которой в апреле 2019 года прошли заводские испытания новейшего ракетного вооружения «Нептун», вошла в число шести стран мира, имеющих полный цикл производства комплексов крылатых ракет.
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