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Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак похвастался, что дарит цветы новой возлюбленной (фото)

12:59 28 августа 2019 81
Мурат Налчаджиоглу
Инф. «ФАКТОВ»

Экс-супруг украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, у которого роман с новой возлюбленной Санией Ахметовой, показал в сети, как он ее балует.

Так, в сториз Налчаджиоглу похвастался тем, что Ахметова благодарит его за букет.

«Спасибо, любимый мой», — подписала Сания букет.

Муж Лорак

Отметим, что профиль Сания закрыла от посторонних глаз, ее благодарность могли увидеть только Мурат и друзья, поэтому Налчаджиоглу исправил ситуацию.

Напомним, что не только Мурат Налчаджиоглу пытается всем показать, что счастлив. Так, Ани Лорак закрутила роман с саунд-продюсером Егором Глебом и не устает хвастаться тем, что любима.

Также напомним, что певица прожила в браке 10 лет. В этом браке родилась дочь София, которая сейчас живет и учится в России.

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