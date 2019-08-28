Картошка подорожала до рекордного уровня: что будет с ценами на продукты осенью

Деньги



Несмотря на приближение осени, которая считается порой изобилия, стоимость многих продуктов питания, в том числе овощей, постоянно растет. Но рекордсменом по темпам подорожания стал картофель. Хотя есть надежда, что в ближайшее время стоимость картошки несколько снизится.

С начала лета цены на украинский картофель нового урожая держались на рекордно высоком уровне, который был в 2−2,5 раза выше показателей предыдущего года. Сейчас розничная стоимость картофеля остается очень высокой, но эксперты считают, что в последние дни началась самая сильная волна снижения закупочных цен с начала текущего сезона. За неделю они упали на 25%, и сейчас картофель предлагается в опте уже по 7−9 грн за килограмм. Хотя год назад оптовая стоимость была 3,5−4,5 грн.

«В конце прошлой недели снижение цены на отечественном рынке происходило преимущественно за счет увеличения импорта картофеля из Беларуси, — сообщила руководитель департамента аналитики ОРСП «Шувар» Татьяна Гетьман. — С начала этой недели тенденция к снижению цены существенно усилилась благодаря увеличению предложения отечественного картофеля. Поздние сорта собирают во всех регионах, благодаря этому цены не только снижаются, они почти сравнялись по всей Украине.

Импортерам и украинским коммерческим производителям приходится конкурировать на рынке с частными домохозяйствами. Они тоже решили заработать на высоких ценах текущего года, но эти продавцы не считают себестоимости производства картофеля, поэтому являются достаточно гибкими в вопросе цены. Безусловно, это влияет на общий уровень цен на картофель в Украине", — отметила Гетьман.

Стоит признать, что в соседней Польше цены на картофель в этом сезоне тоже вдвое выше, чем год назад. Как сообщают европейские СМИ, в странах Европейского союза, так же, как и в Украине, в этом году ожидается снижение урожая картофеля из-за экстремальных погодных условий в конце весны и в первой половине лета.

Дорожает в Украине и мясо, в частности свинина. По данным Государственной службы статистики, с начала года цены на свинину выросли на 2,8%. Так, в январе 2019 года килограмм свинины стоил в среднем 116,3 грн, а в июле — уже 119,1 грн. Только за месяц, с июня по июль нынешнего года, свинина прибавила в цене 0,5%. Вместе с тем сало с начала года подешевело на 5,8%. Так, в январе килограмм стоил в среднем 76,7 грн, а в июле этого года — 72,2 грн.

Во многом рост цен связан с сокращением в Украине поголовья свиней. По данным Госстата, за год производство свинины снизилось на 2,8%. В январе-июле 2019 года было произведено 116 тыс тонн свинины, что на 2,8% меньше, чем в январе-июле 2018 года.

«Наблюдения за ценовой динамикой за последние десять лет указывают на то, что пиковые цены на свинину наблюдаются именно на грани летнего и осеннего сезонов, — сообщила в комментарии ГолосUA руководитель аналитического отдела Ассоциации «Свиноводы Украины» Александра Бондарская. — При этом чаще максимальной отметки закупочные цены на свинину в живом весе достигали именно в сентябре, после чего начинался их постепенный сезонный спад. Впрочем, нынешние колебания стоимости свинины в живом весе имеют значительно большую амплитуду, что практически не дает возможности операторам рынка спрогнозировать дальнейшие изменения более или менее точно.

В зависимости от сценария развития событий цена на свинину в живом весе в Украине может как подняться до 50 грн за килограмм, так и опуститься ниже 45 грн за кило. От этого во многом будут зависеть и цены на свинину на полках супермаркетов. В частности, в первом случае розничные цены на свинину будут сопоставимы с уровнем на начало мая, во втором — вернутся к отметкам середины июля", — отметила эксперт.

Непростая ситуация и с молочной продукцией.

«За год молочные продукты в супермаркетах подорожали на 16%, — сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. — В последние годы наша ассоциация уделяла больше внимания социальным продуктам. В состав молочной социальной корзины входят молоко, сметана, творог и масло. Поэтому для сравнения мы посетили супермаркеты, чтобы увидеть, что происходило за последний год с ценами на кефир, йогурт, сливки, твердый и плавленый сыр, а также маргарин в традиционных для магазинов упаковках. Цены актуальны преимущественно для Киева, но темпы роста соответствуют общеукраинским тенденциям.

Так, нежирный кефир (0%) в емкости 900 мл за год подорожал на 12%. В июле 2019 он стоил 24,9 грн, а в июле прошлого года — 22,2 грн. Классический йогурт 1,5%, 580 мл, подорожал на 13%. В этом году он стоит 31,6 грн, а в 2018-м был по 27,9 грн. Твердый голландский сыр жирностью 45% и весом 285 гр, за год добавил в цене 16%. Сейчас он стоит — 71,9 грн, а год назад — 62,1 грн. Сливки жирностью 10% подорожали на 18%. За 200 мл в 2019 году мы платим 16,3 грн, а 2018 отдавали 13,8 грн. Стоимость маргарина жирностью 70% выросла на 22%. В июле этого года он обходился в 14,4 грн за 200 гр, а в июле 2018-го — 11,8 грн. Плавленый сливочный сыр жирностью 55% за год стал дороже на 25%. В июле 2019 сырок весом 90 гр стоил 15,4 грн, а в июле 2018-го — 12,3 грн.

Таким образом, молочная корзина из супермаркета подорожала за год на 16%, с 150,1 грн в 2018 году до 174,5 грн в 2019 году", — отметил эксперт.

Но украинцев волнует вопрос, что будет с ценами на продукты питания в ближайшем будущем.

«Осенью еще подорожает мясная и молочная продукция, — заявил председатель Союза украинского селянства Иван Томич. — Пик подорожания ожидается во второй половине декабря 2019 года. В частности, на 15−20% подорожает мясо. Свинина начнет расти в цене перед новым годом. Ее стоимость в конце декабря может увеличиться на 20%. Молоко также подорожает приблизительно на 15−20%.

Также осенью продолжит дорожать хлебобулочная продукция. Хлеб по сравнению с аналогичным периодом 2018 года подорожает на 20−23%", — считает Томич.

Стоит напомнить, что резкое подорожание хлебобулочных изделий произошло в начале нынешнего года. В частности, цены на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в январе 2019 года выросли на 45 копеек, до 22,2 грн за кг против 21,75 грн за кг в декабре 2018 года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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