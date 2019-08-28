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Украина

Родные погибших под Иловайском бойцов устроили мощную акцию возле посольства РФ в Киеве (фото)

13:53 28 августа 2019 287
Акция протеста под посольством РФ в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В пятую годовщину расстрела батальонно-тактическими группами российской армии украинских военных и бойцов добробатов, которые выходили из котла под Иловайском по «зеленому коридору», родные погибших провели митинг под зданием посольства РФ в Киеве. По данным Генштаба, в августе 2014 года погибли 220 военных, 44 получили ранения, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор остаются в плену.

Фотографии с траурного мероприятия в социальные сети выложил журналист «Радио Свобода» Евгений Солонина. По его словам, под здание российского посольства вышло несколько сотен людей, среди которых много родственников погибших украинцев.

Эксклюзивный материал с рассказом очевидца событий августа 2014 года — санитаром батальона «Донбасс» Еленой Кошелевой — «Вижу пылающее авто, а в нем ребята горят, как куклы»: 5 лет назад Россия устроила ад под Иловайском" читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото из Twitter Solonyna Yeugen

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