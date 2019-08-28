Обмен пленными: Украина внесла изменения в списки

Политика

Украинские власти внесли в списки обмена с Россией удерживаемых лиц трех человек, которые уже освобождены. Об этом заявил адвокат задержанных в Украине россиян Валентин Рыбин.

По его словам, именно поэтому списки будут меняться. Изначально обмен предполагалось совершить по формуле «33 на 33».

Как писали «ФАКТЫ», ранее Рыбин также сообщил, что обмен задержанными между Киевом и Москвой отложен «на неопределенный срок».

Причиной адвокат назвал «бюрократические трудности» — президент Украины Владимир Зеленский пока не подписал указ о помиловании граждан РФ, поэтому процедура обмена не может начататься. Мол, в офисе Зеленского есть силы, которые хотят сорвать обмен и «обрушить его рейтинг». В то же время не известно, какие шаги в этом направлении предпринимает Россия.

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