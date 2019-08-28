Обмен пленными: адвокат заявил о переносе даты процедуры

Украина

Адвокат ряда удерживаемых в Украине россиян Валентин Рыбин, ранее заявивший о возобновлении консультации в рамках готовящего обмена, заявил о переносе его сроков.

Как сообщает ТАСС, Рыбин сослался на то, что указ о помиловании еще не подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Мол, в офисе Зеленского есть силы, которые хотят сорвать обмен и «обрушить его рейтинг». В то же время не известно, какие шаги в этом направлении предпринимает Россия.

Разве что, в Украину приезжала российский омбудсмен Татьяна Москалькова, по слухам, выполняя распоряжение российского президента Владимира Путина, касающееся обмена удерживаемыми. Источники утверждали, что конкретный срок обмена был назван в ходе переговоров Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», защитник экс-«беркутовца» Александра Саттарова Игорь Свинцицкий заявлял, что обмен пленными между Украиной и Россией может состояться 28−29 августа.

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