СМИ назвали претендентов на должность министра инфраструктуры

Политика

На должность министра инфраструктуры могут претендовать 6 кандидатов — Владислав Криклий, Юрий Лавренюк, Владимир Шульмейстер, Сергей Пинькас, Игорь Смелянский и Евгений Кравцов. Об этом сообщает издание delo.ua в материале «Кто станет новым министром инфраструктуры? ТОП-6 вероятных кандидатур».

Наиболее вероятным кандидатом издание называет Владислава Криклия — № 12 в списке партии «Слуга народа». До участия в выборах он несколько лет занимался реформой сервисных центров МВД, в рамках которой отвечал за развитие сферы электронных услуг.

Вторым в списке претендентов выделяют Юрия Лавренюка — заместителя нынешнего министра Владимира Омеляна. В качестве аргумента называется присутствие на совещаниях в Офисе президента Украины именно Лавренюка, а не его непосредственного шефа.

Меньше шансов у Владимира Шульмейстера, ранее занимавшего пост первого заместителя министра инфраструктуры Пивоварского, так как по словам источников издания в ОПУ (Офисе президента Украины), отношения Шульмейстера с командой президента несколько охладели. Еще один претендент на позицию министра — генеральный директор транспортной компании ORUM, бывший замглавы Укроборонпрома Сергей Пинькас.

Также среди возможных кандидатов издание называет Евгения Кравцова — главу «Укрзалiзницi» и Игоря Смелянского — гендиректора «Укрпошты». Среди достижений последнего называют повышение эффективности почтового оператора и работу над улучшением сервиса, хотя эксперты довольно сдержанно оценивают результаты «Укрпошты». К основным заслугам Кравцова можно отнести борьбу с коррупцией вокруг крупнейшего государственного монополиста в части дерегуляции вагонной составляющей, в том числе инициированная Кравцовым отмена 209 постановления, которое принесло УЗ дополнительные 5 млрд грн в год, покупку трех десятков локомотивов GE и существенное улучшение финансовых результатов железной дороги в последние годы, в том числе за счет повышения тарифов и привлечение бондов на сумму 500 млн грн.



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