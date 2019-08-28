- 16:11 Трагедия в Одессе: суд решил не выпускать владельца "Токио стар" из СИЗО
- 16:10 Год даю: Коломойский предрек досрочные выборы в Верховную Раду
- 16:08 Зеленский переговорил с советником Трампа: что обсуждали
- 16:07 «Кровавый» розыгрыш: мать довела сыновей до истерики с помощью морковки и пищевого красителя
- 16:05 Жемчуг и кружева: Maruv показала новый эпатажный образ для «Танців з зірками»
- 16:00 В Киеве 28–31 августа жителям нескольких районов отключат воду (адреса)
- 15:54 Один ребенок погиб, еще двое травмированы: водитель "под кайфом" стал виновником трагедии в Николаевской области
- 15:49 В Киеве дерзко ограбили обменник валют: первые подробности
- 15:42 Сколько будет стоить доллар осенью: прогнозы украинских и зарубежных экспертов
- 15:32 СМИ назвали имя вице-спикера Рады от оппозиции
- 15:26 Госсекретарь EURACOAL назвал правильным применение формулы «Роттердам+» в импортном паритете
- 15:21 «Центрэнерго» будет покупать уголь у неизвестной фирмы, связанной с Коломойским, — Трохимец
СМИ назвали претендентов на должность министра инфраструктуры
На должность министра инфраструктуры могут претендовать 6 кандидатов — Владислав Криклий, Юрий Лавренюк, Владимир Шульмейстер, Сергей Пинькас, Игорь Смелянский и Евгений Кравцов. Об этом сообщает издание delo.ua в материале «Кто станет новым министром инфраструктуры? ТОП-6 вероятных кандидатур».
Наиболее вероятным кандидатом издание называет Владислава Криклия — № 12 в списке партии «Слуга народа». До участия в выборах он несколько лет занимался реформой сервисных центров МВД, в рамках которой отвечал за развитие сферы электронных услуг.
Вторым в списке претендентов выделяют Юрия Лавренюка — заместителя нынешнего министра Владимира Омеляна. В качестве аргумента называется присутствие на совещаниях в Офисе президента Украины именно Лавренюка, а не его непосредственного шефа.
Меньше шансов у Владимира Шульмейстера, ранее занимавшего пост первого заместителя министра инфраструктуры Пивоварского, так как по словам источников издания в ОПУ (Офисе президента Украины), отношения Шульмейстера с командой президента несколько охладели. Еще один претендент на позицию министра — генеральный директор транспортной компании ORUM, бывший замглавы Укроборонпрома Сергей Пинькас.
Также среди возможных кандидатов издание называет Евгения Кравцова — главу «Укрзалiзницi» и Игоря Смелянского — гендиректора «Укрпошты». Среди достижений последнего называют повышение эффективности почтового оператора и работу над улучшением сервиса, хотя эксперты довольно сдержанно оценивают результаты «Укрпошты». К основным заслугам Кравцова можно отнести борьбу с коррупцией вокруг крупнейшего государственного монополиста в части дерегуляции вагонной составляющей, в том числе инициированная Кравцовым отмена 209 постановления, которое принесло УЗ дополнительные 5 млрд грн в год, покупку трех десятков локомотивов GE и существенное улучшение финансовых результатов железной дороги в последние годы, в том числе за счет повышения тарифов и привлечение бондов на сумму 500 млн грн.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!