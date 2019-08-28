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Деньги

«Центрэнерго» будет покупать уголь у неизвестной фирмы, связанной с Коломойским, — Трохимец

15:21 28 августа 2019 51
Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Государственная компания «Центрэнерго» планирует покупать российский уголь у фирмы-однодневки. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook.

«Не успели утихнуть страсти вокруг „Роттердам+“, которые постоянно подогревает представитель президента Андрей Герус, как рынок энергетики всколыхнула новая сенсация — государственный оператор тепловых электростанций „Центрэнерго“ будет закупать „русский“ уголь у фирмы-однодневки. Причем странным образом бенефициар поставщика на 400 млн грн — один из менеджеров компании, входящей в группу „Приват“ олигарха Коломойского», — написал Трохимец.

Эксперт напомнил, что ранее госкомпания не покупала российский уголь, который на самом деле может оказаться углем с оккупированных Россией украинских территорий: «Во времена Порошенко государственное „Центрэнерго“ российский уголь не покупало. И существует высокая вероятность, что на самом деле это никакой не российский уголь, а едет он с ЛНР/ДНР… И что-то молчит Герус! И НАБУ не бежит ни к кому с подозрениями! СБУ никак не реагирует! И Баканов никому не звонит! Все правильно — ведь это дружественный бизнес Игоря Коломойского», — отметил Трохимец.

Напомним, ранее независимый профсоюз горняков Украины обратился к исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову с просьбой проверить информацию о закупке «Центрэнерго» угля с оккупированных районов Донбасса. Как сообщали СМИ, «Центрэнерго» подписало контракт на 400 миллионов гривен с неизвестной бориспольской фирмой «Нефть Форс», основанной только в августе прошлого года с уставным фондом в 1 тысячу гривен.

На прошлой неделе состоялось совещание с участием президента Владимира Зеленского на тему функционирования новой модели энергорынка, где оказалось, что уголь по цене, рассчитанной по формуле «Роттердам +», дешевле импортного угля из ЮАР, США или Колумбии.


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