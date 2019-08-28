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Узников Кремля Панова и Сизоновича могут передать в Украину
Узников Кремля Евгения Панова и Алексея Сизоновича могут передать из России в Украину для дальнейшего отбывания наказания. Такого развития событий не исключают в Министерстве юстиции. Минюст уже направил запрос российской стороне и сейчас ждет ответа из РФ. Ранее по такой же схеме вернулся домой в Украину из России заключенный Сергей Литвинов.
Как сообщает Громадське, в случае, если Россия даст согласие, то Минюст приступит к согласованию места, сроков и процедуры передачи Панова и Сизоновича в Украину.
На данный момент Панов и Сизонович с большой вероятностью могут находиться не в колонии, а в московском СИЗО «Лефортово». В СИЗО приняли продуктовые передачи для двух узников.
Евгений Панов, участник АТО и волонтер, в 2016 году был захвачен ФСБ в аннексированном Крыму. Было сфабриковано дело «украинских диверсантов», и в 2018 году Панову вынесли приговор восемь лет колонии строгого режима. Узника этапировали в колонию в Омске.
Пенсионер Алексей Сизонович был схвачен, когда ехал в российский Донецк. Его обвинили в подготовке терактов в Ростовской области и приговорили к 12 годам колонии.
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