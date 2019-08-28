Сколько будет стоить доллар осенью: прогнозы украинских и зарубежных экспертов

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После недельной стабильности курсы доллара и евро потихоньку пошли в рост. В среду, 28 августа, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,16 грн за доллар и 27,94 грн за евро. Наличные доллары банки покупают в среднем по 24,98 гривни, а продают — по 25,23 гривни. Средний курс покупки наличного евро составляет 27,61 гривни, продажи — 28,04 гривни.

«Курс украинской гривни немного снизился и с утра в среду находится на уровне 25,15 грн за доллар, — сообщил „ФАКТАМ“ руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне того, что советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон прибыл в Украину и заявил об опасности китайских инвестиций. Такие заявления связаны с обострением торговой напряженности между США и Китаем. Вероятно, в ближайшей перспективе гривня сохранит относительную стабильность в коридоре 25−25,2 грн за доллар», — отметил эксперт.

Такой прогноз подтверждается и результатами прошедшей недели.

«На минувшей неделе, с прошлой среды, на разных сегментах валютного рынка доллар к гривне изменился по-разному и при этом незначительно,

диапазон изменений составил от -0,4% до +0,2%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Официальный курс и курс на межбанке выросли, а курс наличного доллара снизился.

Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 25,13 грн до 25,16 грн (+0,1%). Спрос-предложение доллара на

межбанке, по данным компании «Укрдилинг», выросли за это же время с 25,12−25,15 до 25,18−25,21 (+0,2%). Средние курсы покупки-продажи наличного

доллара в банках снизились за неделю с 25,08−25,34 грн до 24,99−25,24 грн (-0,4%). При этом разница между средней ценой покупки и продажи сохранилась на уровне 1%.

Незначительные изменения курса на разных сегментах рынка свидетельствуют о продолжении временной стабилизации доллара вблизи текущих уровней. В краткосрочной перспективе серьезного изменения курса не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках — по 24,9−25,2 грн", — утверждает аналитик.

Нынешней ситуацией на валютном рынке активно пользуется Национальный банк Украины, который на прошлой неделе — с 19 по 23 августа — увеличил выкуп валюты на межбанковском рынке по сравнению с предыдущей неделей в 1,3 раза — с 59,8 млн долларов до 79,5 млн долларов. При этом НБУ на прошлой неделе, как и неделей ранее, сам валюту не продавал. С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу в 12,9 раза, на 2,958 млрд долларов.

Тем временем эксперты американского банка JP Morgan в последнем обзоре рынков Восточной Европы указали, что, по их мнению, текущий курс гривни к доллару США завышен. По прогнозам аналитиков JP Morgan, в ближайшее время украинская национальная валюта может девальвировать. В частности, в третьем квартале нынешнего года курс украинской валюты может снизиться до 26,5 грн за доллар, в четвертом — до 28 грн, а до конца первого полугодия 2020 году — до 29 грн за доллар.

Главной причиной завышенного курса гривни на сегодняшний день американские эксперты назвали слабый экспорт. Без учета поставок агропродукции и металлургии другие украинские товары показывают слабую динамику и уступают импорту.

Правда, прогнозы американцев сбываются далеко не всегда. В частности, в декабре 2017 года аналитики JP Morgan заявили, что в конце 2018 года курс гривни обвалится до отметки 29,5 грн за доллар. А украинская валюта, наоборот, заметно окрепла в течение 2018 года.

Кстати, недавно и Международный валютный фонд опубликовал обновленный отчет World Economic Outlook 2019. В этом документе эксперты фонда пересмотрели прогнозы развития экономики во всех странах, в том числе и в Украине.

По расчетам аналитиков МВФ, рост экономики Украины отстает от мирового уровня и к концу 2019 года составит 2,7%. Прогноз украинского ВВП эксперты МВФ не меняли с октября прошлого года, а вот прогноз роста мировой экономики ухудшили: с 3,7% снизили до 3,3%. При этом до показателя ВВП 3,3% Украина дойдет только через три года.

При пересчете ВВП из гривни в доллары за 2019 год эксперты МВФ использовали курс 28,7 грн за доллар. По их мнению, курс гривни к доллару будет и дальше постепенно снижаться. В 2020 году украинская валюта подешевеет до 30 грн за доллар, а в 2024 году за один доллар придется отдать уже 31,94 грн.

В то же время, по прогнозу МВФ, снижение валютного курса не повлияет на инфляцию, она будет постепенно замедляться. Эксперты фонда считают, что в конце текущего года уровень инфляции упадет с 8% до 7%. А на конец 2020 года инфляция составит уже 5,6%.

Стоит напомнить, что, по словам заместителя председателя Национального банка Украины Олега Чурия, оптимальный курс гривни к доллару — это рыночный курс, и НБУ не собирается возвращаться к политике фиксированного курса. В свою очередь, заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заверил, что в нынешнем году Нацбанк не ожидает традиционных для осени потрясений в экономике и на валютном рынке.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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