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В Киеве дерзко ограбили обменник валют: первые подробности
В Киеве объявлена в розыск банда, ограбившая пункт обмена валют в Голосеевском районе города. Преступление было совершено около 15.00 28 августа. Нападению подвергся обменник на Голосеевском проспекте, 108/1.
Как сообщает Информатор, в Киеве полиции разослана ориентировка на автомобиль грабителей. Потерпевшие запомнили, что банда скрылась на BMW третьей серии. Введен план «Перехват».
Согласно полицейским отчетам, разбойные нападения на валютные обменники случаются не так часто: у граждан гораздо больше шансов столкнуться с мошенничеством: например, отдать деньги в кассу фальшивого обменника или столкнуться с обманом со стороны кассира. Также были случаи, когда деньги из кассы пропадали из-за халатности сотрудников обменного пункта.
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